Vice-reitora da USJ não tinha conhecimento de processo instaurado por Éric Sautedé

Maria Antónia Espadinha apenas teve conhecimento do processo instaurado por Éric Sautedé à Universidade de São José (USJ) quando esta notícia foi publicada na edição de sexta-feira do Hoje Macau. A informação foi confirmada pela própria ao PONTO FINAL, que se justificou dizendo que não era ainda vice-reitora aquando do despedimento de Sautedé.

Catarina Vila Nova

Em declarações ao PONTO FINAL, Maria Antónia Espadinha, vice-reitora da Universidade de São José (USJ), afirmou apenas ter tido conhecimento do processo instaurado por Éric Sautedé àquela instituição quando a notícia foi publicada na edição de sexta-feira do jornal Hoje Macau. A este jornal, o académico, que havia sido despedido em Julho de 2014, confirmou que deu início ao processo em Junho de 2015, através do qual exige uma indemnização de 1,3 milhões de patacas por danos morais e materiais. Desde então, não houve qualquer tentativa de contacto por parte da universidade nem desenvolvimentos no caso, assegura o académico.

A este jornal, Maria Antónia Espadinha disse que não assumia funções na USJ aquando do despedimento de Sautedé e que o que conhecia do caso eram apenas as informações veiculadas na imprensa. De facto, a académica assumiu funções como vice-reitora da USJ dois meses após o contracto do professor de Ciência Política ter terminado, ou seja, em Setembro de 2014, mas, segundo Sautedé, este processo apenas foi instaurado em Agosto de 2015. “Eu li no jornal, aliás, foi no Hoje Macau, que estava esse processo [a decorrer]. Eu não tenho a certeza, nem conheço o doutor Sautedé. Eu não posso dar uma opinião, nem confirmar nem deixar de confirmar. Não me foram facultados nenhuns dados, sei o que toda a gente sabe”, declarou Maria Antónia Espadinha.

“Acho que terá havido motivos para o tal despedimento mas não sei os argumentos porque é um assunto que nunca foi falado comigo, só assim casualmente uma coisa ou outra”, disse a vice-reitora, afirmando ainda que quando assumiu funções na USJ este “era um assunto que era passado”. “Se o processo está em tribunal ele há-de seguir os seus trâmites. Eu não posso estar a elaborar porque não é da minha conta. Eu sou vice-reitora, não sou administradora. Os responsáveis [por estas] questões são o reitor e o administrador”, acrescentou.

“CLARO QUE TAMBÉM OS PROCESSO POR DISCRIMINAÇÃO”

Maria Antónia Espadinha demonstrou não estar a par da saída de Éric Sautedé da USJ ao dizer que “o seu despedimento foi na altura em que o actual reitor, o professor Stilwell, veio; isso foi em Maio de 2012 portanto foi logo a seguir”. “Em 2015, ele [Éric Sautedé] já não estava há mais de dois anos na universidade”, frisou. O término do contrato do então professor de Ciência Política foi confirmado ao PONTO FINAL em Junho de 2014 pelo reitor da USJ, que disse na altura que se tratava de “clarificar as águas”. “Há um princípio que preside à Igreja de que não intervém no debate político dos locais onde está implementada”, disse Stilwell. “Pode-se estudar os vários sistemas políticos ou a Lei Básica, mas não intervir na actual governação. É uma fronteira difícil de delinear, entre o comentário político e o académico”, acrescentou.

O processo instaurado por Éric Sautedé é motivado pelo seu alegado despedimento sem justa causa e pelos danos que o académico entende que isto lhe veio trazer, explicou o próprio ao jornal Hoje Macau. “Estou a processá-los por me terem despedido sem justa causa e por, depois disso, terem apresentado inúmeras razões à imprensa. Claro que também os processo por discriminação, com uma natureza política, e por violarem a Lei Básica”, adiantou o académico. Segundo explicou o próprio ao mesmo jornal, Sautedé encontrava-se a leccionar na USJ com um contrato sem termo e foi informado da sua saída com um mês de antecedência, tendo recebido “apenas cinco semanas de salário”.

Na altura, outro dos motivos avançados por Peter Stilwell para justificar a saída de Éric Sautedé foi o facto de o professor não ter ainda terminado o seu doutoramento. “Falamos de um docente que está há sete anos na universidade, não completou o seu doutoramento e está a colocar a universidade numa situação delicada”, disse Peter Stilwell ao PONTO FINAL, também em Junho de 2014. A este jornal, Maria Antónia Espadinha confirmou ontem que o grau de doutor é exigido aos professores auxiliares ou de categoria superior e que, actualmente, todos os docentes que leccionam na USJ com esta posição são detentores desta graduação académica.

Ao PONTO FINAL, Éric Sautedé confirmou que era professor e coordenador de investigação na USJ. “Eu fui promovido a esta última posição em 2008 através de uma avaliação conduzida por um júri. Era eu que coordenava os programas de investigação ao nível da minha faculdade e também coordenava as palestras em toda a universidade”, explicou.

Éric Sautedé alega também que o seu despedimento teve impacto na sua futura carreira profissional por Peter Stilwell ter avançado com “razões políticas” para o seu afastamento. “Isso eliminou as minhas possibilidades de encontrar outro trabalho”, disse o académico, actualmente radicado em Hong Kong, ao Hoje Macau. O mesmo jornal procurou também obter declarações junto do reitor da USJ que se recusou a comentar o caso pelo facto de o processo ainda se encontrar em tribunal.