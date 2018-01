Uzbequistão derrota China no campeonato da AFC de sub-23

A selecção chinesa de futebol foi derrotada pela congénere do Uzbequistão, por uma bola a zero, em partida a contar para a categoria de sub-23 da Taça da Ásia (UFC, na sigla inglesa).

A formação do Uzbequistão estava consciente da importância da partida e desde cedo começou a ameaçar a baliza do guarda-redes chinês. A pressão acabou por dar frutos e o golo surgiu à passagem do minuto 13, por intermédio de Khojiakbar Alijonov.

Apesar de ter mais domínio ao nível da posse de bola, a formação da República Popular da China não conseguia causar grande perigo na grande área adversária até ao intervalo. Nos segundos 45 minutos, porém, a selecção chinesa entrou forte e quase chegou à igualdade nos minutos iniciais, valendo a atenção do guarda-redes adversário.

A China continuou a pressionar para tentar chegar pelo menos ao empate, mas não conseguiu chegar ao golo, mantendo-se assim o 1-0 até ao final.

Com esta vitória, a selecção do Uzbequistão conseguiu os primeiros pontos na competição, numa partida disputada em Changzhou, “baralhando” as contas do grupo onde também estão as selecções de Omã e do Qatar.

O Qatar lidera agora a classificação, com duas vitórias em outras tantas partidas, enquanto que Uzbequistão e China partilham a segunda posição, com três pontos, com vantagem para os primeiros por confronto directo. Omã fecha as contas do grupo, ainda sem qualquer ponto conquistado.

As derradeiras partidas estão marcadas para hoje, com a China a defrontar o Qatar e o Uzbequistão a jogar contra Omã.