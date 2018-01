Registadas 1,731 suspeitas de violência doméstica até Setembro de 2017

Macau registou 1,731 denúncias sobre alegados casos de violência doméstica nos primeiros nove meses do ano passado. As suspeitas foram acompanhadas de aconselhamento em 1,330 dos casos, sendo que, no mesmo período, este tipo de crime foi confirmado 82 vezes. Os dados foram avançados à TDM – Rádio Macau pelo Instituto de Acção Social (IAS), que admite querer reforçar o apoio às vítimas de violência doméstica durante este ano.

A ajuda prestada pelo IAS visa não só o número de vagas de acolhimento, mas também no que respeita aos recursos humanos que trabalham nos centros de abrigo. A mesma emissora indica que os números agora divulgados têm por base o Sistema Central de Registo de Casos de Violência Doméstica – sistema que contabiliza as situações registadas desde a entrada em vigor da Lei de prevenção e combate à violência, no dia 5 de Outubro de 2016.

Os dados mais recentes adiantados pelo IAS mostram que, entre Janeiro e Outubro, foram registados oito casos “relativos a arguidos” por alegado envolvimento em violência doméstica, que se encontram “em processo judicial” e que deverão ser julgados “em meados” do corrente ano.

O IAS respondeu à TDM – Rádio Macau que os actuais números de vagas para prestação de abrigo temporário às vítimas de violência doméstica indicam 20 vagas no Centro Bom Pastor, 69 no Centro Solidariedade Lai Yuen – da Associação das Mulheres de Macau –, e 11 para o Centro de retiro para homens – inaugurado em Maio de 2017.

O instituto também destacou que, este ano, “vai criar mais 15 vagas de residência temporária para as mulheres afectadas pela violência doméstica”. A medida surge a par de um aumento dos recursos humanos nestas instalações de apoio, “por forma a melhorar a eficiência dos serviços de abrigo”.

O IAS pronunciou-se ainda sobre a Lei de prevenção e combate à violência doméstica. Entende o instituto que, com base nas opiniões recolhidas até ao momento, o trabalho que tem sido desenvolvido neste tipo de casos “é, de uma maneira geral, satisfatório”.

Por outro lado, o organismo garantiu à mesma emissora que, ainda que os lares destinados a mulheres sejam os que apresentam uma maior taxa de utilização, as vagas não foram todas preenchidas e não foi recusada a entrada a ninguém que precisasse de apoio.