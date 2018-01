Novo Macau preocupada com Lei de Cibersegurança

A Lei de Cibersegurança, que se encontra em consulta pública até ao dia 24, pode permitir ao Governo legalizar a intercepção do tráfego de internet, avisou ontem em conferência de imprensa a Associação Novo Macau. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, Sulu Sou, vice-presidente da associação, pediu às autoridades para introduzir regras que protejam os direitos dos residentes e aumentem a supervisão.

No documento de consulta da proposta é sugerida a criação do Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC), que tem por objectivo “monitorizar o tráfego de dados informáticos entre as redes dos operadores das infra-estruturas críticas e a internet e, se necessário, supervisionar em tempo real a dimensão do fluxo dos dados e as características dos datagramas”. O Governo propõe que o CARIC seja coordenado ininterruptamente pela Polícia Judiciária (PJ).

Sulu Sou avisa que isto pode ser feito sem a autorização dos tribunais e sublinha que a proposta não inclui qualquer mecanismo que impeça que o mecanismo de monitorização seja alvo de abuso por parte das forças de segurança, violando a liberdade e direito à privacidade dos residentes. Segundo o Exmoo, a Associação exige que o CARIC seja obrigado a revelar publicamente, em tempo útil, o número e a frequência dos pedidos de informação feitos pelas autoridades, assim como os períodos a que se referem.

No documento de consulta da proposta, as estações de rádio e televisão são entendidas como “infra-estruturas críticas” no âmbito da supervisão, assim como bancos, casinos, hospitais e transportes. Ou seja, alerta Sulu Sou, citado pela All About Macau, a PJ poderá ter poder para “indirectamente monitorizar todos os residentes e turistas”. VQ