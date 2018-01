Mandato de Sulu Sou na corda bamba

O advogado Sérgio de Almeida Correia teme que esteja “tudo preparado” para que Sulu Sou seja condenado a pena de prisão e perca o mandato como deputado, apesar dos tribunais de Macau serem geralmente benevolentes com protestos.

Vítor Quintã

Arranca amanhã o processo em que Sulu Sou e Scott Chiang estão acusados de desobediência qualificada, um caso que já levou Sulu a ser suspenso (ver coluna) e pode mesmo custar-lhe o mandato de deputado, caso seja condenado a pena de prisão superior a 30 dias. Sérgio de Almeida Correia admitiu ao PONTO FINAL que não ficaria surpreendido se isso acontecesse. “Está tudo preparado e basta uma pena de 31 dias”, avisa o advogado.

Em Maio de 2016, após um protesto contra uma doação de 100 milhões de renminbi à Universidade de Jinan, na China continental, uma mão-cheia de manifestantes lançou pequenos aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo. Scott Chiang e Sulu Sou foram identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e depois acusados pelo Ministério Público do crime de desobediência qualificada, que corresponde a uma pena de prisão até dois anos ou pagamento de multa até 240 dias.

Sérgio de Almeida Correia diz que a retirada, em Maio de 2014, de uma proposta de lei que previa regalias para os titulares dos principais cargos públicos, após os maiores protestos desde a transição, “ficou atravessada” na garganta do Governo. O advogado diz que esta acusação “é uma vingança baixa” contra Sulu Sou, um dos líderes das manifestações que reuniram cerca de 15 mil pessoas.

O causídico diz ainda que, tendo a conta que 28 deputados votaram a favor e “ficaram todos satisfeitos” com a suspensão de Sulu Sou, eles acreditam que será “muito fácil tornar a situação irreversível” através da condenação a uma pena de prisão. Isto apesar dos tribunais terem em outros casos sido benevolentes com casos ligados a protestos.

Multa “adequada e suficiente”

Um outro advogado consultado pelo PONTO FINAL, que pediu anonimato por não ter autorização para falar sobre o caso, dá como exemplo os moradores do Sin Fong Garden que foram apenas condenados a uma multa por um protesto não autorizado que bloqueou a Rua da Ribeira do Patane. Sete moradores foram detidos em 2014 após terem ocupado toda a faixa de rodagem durante mais de quatro horas na noite de 10 de Abril, recusarem-se a obedecer às ordens da polícia e resistirem à intervenção da polícia. Ainda assim, escaparam com uma multa de nove mil patacas, que o Tribunal Judicial de Base considerou no seu veredicto de Setembro de 2015 ser “adequada e suficiente” para “delinquentes primários” com “baixa possibilidade da prática de novos crimes”.

Também a decisão tomada pela polícia de mandar dispersar os activistas que foram a Santa Sancha em Maio de 2016 pode ser alvo de contestação como ilegítima, acrescenta o advogado. Os tribunais de Macau têm defendido que as forças de segurança apenas podem interromper actividades autorizadas devido à “prática de actos contrários à lei ou que perturbem grave e efectivamente a segurança pública ou o livre exercício dos direitos das pessoas.”

Ou seja, sublinha o advogado, é difícil descortinar qual a razão que levou a PSP a interromper a actividade, que decorreu numa zona sem qualquer trânsito e durante o dia. Além disso, embora cerca de três mil pessoas se tenham juntado à marcha pelas ruas de Macau contra a doação, o protesto reuniu apenas uma mão-cheia de activistas.

Sérgio de Almeida Correia não está tão optimista e sublinha que uma grande parte das testemunhas serão agentes da polícia – incluindo um intendente da PSP de apelido Lam, que identificou Sulu e Scott e é, sabe o PONTO FINAL, uma das 12 testemunhas arroladas pela defesa. “Já se sabe o que vão dizer,” lamenta o advogado, sublinhando que os agentes têm razões para apoiar a versão dos factos apresentada pelos seus superiores, dos quais dependem para efeitos de avaliação e promoção.

Ainda assim, Sérgio de Almeida Correia acrescenta que continua “a ter confiança no sistema de justiça e nos juízes”. “Não quero acreditar que [a potencial condenação de Sulu Sou] seja um dado adquirido,” diz o advogado.