Instituto do Desporto elege 10 novos vogais para o Conselho de Desporto

O Instituto do Desporto (ID) deu ontem a conhecer o resultado das eleições entre as várias associações desportivas de 10 vogais para o Conselho de Desporto, numa cerimónia que decorreu no Centro Desportivo Olímpico.

De acordo com um comunicado do ID, o processamento da eleição realizou-se “apenas numa só volta”, contando com a presença do presidente do organismo, Pun Weng Kun.

Os novos vogais do Conselho do Desporto são assim: Ho King Lun, Lou Kit Long, Wu Chong Fai, Chung Hon Kun, Lai Pak Leng, Chan Mun Fong, Cheang Kuok Hang, Ma Chi Seng, Chan Kwan Fai e Chan Weng Kit de Noronha.