F3: Guanyu Zhou confirmado na equipa da Prema Theodore para a próxima temporada

A Prema Theodore Racing, financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip –, confirmou o nome de Guanyu Zhou como piloto a integrar a equipa para o próximo Campeonato Europeu de Fórmula 3.

O jovem piloto chinês, que pertence à Academia de Pilotos da Ferrari, regressa assim à Prema nesta competição pelo segundo ano consecutivo, anunciou a equipa em comunicado.

Guanyu Zhou estreou-se nos monolugares com a Prema em 2015, ano em que se sagrou vice-campeão no Campeonato Europeu de Fórmula 4, em Itália. O piloto oriundo de Xangai brilhou posteriormente no campeonato de Fórmula 3, alcançando sete pódios nas últimas duas temporadas, incluindo dois terceiros lugares na fase final do campeonato de 2017, no Circuito de Hockenheim.

A confirmação de que irá manter-se na Prema Theodore Racing para “atacar” o título de Fórmula 3 fez com que Zhou se torne num valioso contributo para a equipa, juntando-se aos outros pilotos já anunciados. “Estou muito contente por poder juntar-me à Prema para a temporada de 2018! Os últimos dois anos foram muito positivos para mim, e também para a equipa, por isso espero alcançar uma grande época, para a qual estou preparado”, referiu Zhou, no comunicado.

Para o ‘team manager’ René Rosin, o piloto chinês “é uma grande promessa e com grande potencial”, antevendo bons resultados para o corredor de Xangai. “É o melhor piloto chinês júnior a correr em monolugares da actualidade. Na última temporada mostrou grande qualidade na estrada, mas acreditamos que poderá fazer ainda melhor connosco”, referiu Rosin.

O talento através do volante de Guanyu Zhou foi também enaltecido por Teddy Ip Jr, lembrando também a actuação do piloto chinês na RAEM. “Zhou faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari e fez um grande resultado no Grande Prémio de Macau, em Novembro, o que foi importante para impulsionar a próxima temporada. Estou ansioso por o ver em acção e estou certo que irá conseguir grandes resultados”, disse Teddy Ip Jr.