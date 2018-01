Ella Lei quer previdência obrigatória

Se dentro de três anos o Regime de Previdência Central não conseguir cobrir todos os trabalhadores de Macau, então o Governo deve tornar o sistema obrigatório, recomenda a deputada Ella Lei. Numa interpelação escrita, a vice-secretária geral da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), confessa ter receio que muitos trabalhadores e empresas não queiram juntar-se ao regime não-obrigatório, que entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro.

O próprio Governo, relembrou Ella Lei, “admitiu que é difícil prever quantos empregadores e empregados vão aderir ao esquema”. Em 2016, durante a discussão da lei na Assembleia Legislativa, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, descreveu o regime não-obrigatório como o primeiro passo para, no futuro, ter um sistema obrigatório.

As autoridades prometeram na altura analisar, após três anos, se seria possível introduzir um regime obrigatório. A deputada quer saber se o Governo mantém essa determinação, sobretudo se nem todos os trabalhadores se tiverem inscrito até lá.

Face à resistência dos patrões, Ella Lei teme que seja necessário preparar medidas alternativas para proteger os residentes na altura da reforma, “caso o regime obrigatório não seja implementado ou seja difícil de implementar”.

A deputada lamentou que os trabalhadores mais idosos, que só agora podem aderir ao regime de previdência na fase final da sua carreira, “não vão ter uma protecção adequada” durante a reforma. Ella Lei quer ainda saber se o Governo já estudou ou não a possibilidade de criar um regime de prémio de antiguidade para as empresas que inscreveram os seus trabalhadores no regime de previdência, algo prometido por Chui Sai On em 2015. VQ