DSAT dita suspensão de 30 motoristas em ‘part-time’

Um total de 30 motoristas teve as suas funções suspensas após a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) ter determinado a suspensão dos condutores que trabalham em regime de tempo parcial. Segundo explicou o organismo em comunicado, puderam manter o seu posto de trabalho os trabalhadores que desempenham funções em ‘part-time’ durante pelo menos quatro dias por semana e que, “em conformidade com a legislação laboral, têm tempo de descanso suficiente”. A medida provisória foi anunciada em conferência de imprensa na passada sexta-feira e surge no seguimento do acidente que resultou na morte de uma residente de 67 anos, na terça-feira da mesma semana.

Na sequência deste acidente, a DSAT reuniu com as três concessionárias de autocarros para rever as exigências da formação e controlo dos motoristas. Durante este processo, indica o organismo, verificou-se que os condutores que trabalham em regime de ‘part-time’ confrontam-se “possivelmente com o problema do nível de proficiência na condução ou falta de descanso”. “Por uma questão de segurança, enquanto as companhias de autocarros não tiverem medidas de optimização, é suspensa, na fase actual, a condução de autocarros pelos motoristas em regime não permanente, com vista à revisão abrangente do processo de formação e da gestão das operações”, explica a DSAT.

De acordo com a Rádio Macau, na mesma conferência de imprensa foi revelado que o condutor envolvido no acidente de terça-feira é também funcionário de um casino. A informação foi confirmada pela empresa para quem este trabalhava, a Nova Era, que adiantou que, no dia do acidente, o motorista estava ao serviço há cerca de uma hora. Contudo, a mesma companhia não revelou há quantas horas estava o motorista a trabalhar sem descanso.

Citado pela Rádio Macau, Lam Hin San, director da DSAT, declarou não poder aceitar que alguém tenha “outro emprego qualquer, depois de um dia inteiro de trabalho e vem conduzir um autocarro”. “Não podemos aceitar, não pode”, frisou o responsável. Porém, o dirigente assumiu enfrentar dificuldades em controlar o cumprimento dos períodos de descanso dos funcionários. “É só uma declaração do motorista. Não consigo garantir que todos são honestos e dizem a verdade sobre o tempo de descanso”, lamentou.

De acordo com dados avançados pela Rádio Macau, do número total de trabalhadores suspensos, 17 tinham sido contratados pela Nova Era, quatro pela TCM e os restantes nove pela Transmac. Actualmente, trabalham para as três empresas um total de 76 funcionários em ‘part-time’. Destes, apenas 46 asseguram as condições mínimas de segurança exigidas pela DSAT, pelo que lhes foi permitido continuar a trabalhar. Na quinta-feira, a Nova Era tinha suspendido todos os condutores que trabalhavam a tempo parcial – 32 – mas acabou por readmitir 15 após os esclarecimentos da DSAT, sendo que dois foram despedidos.

Segundo avançou a mesma direcção de serviços, com a implementação desta medida foram afectados cerca de 60 serviços de autocarros na sexta-feira, ou seja, 0,6% do total oferecido pelas três concessionárias. “Não obstante o impacto eventualmente causado pela medida nos serviços, a DSAT reitera que a segurança deve ser colocada em primeiro lugar”, indica o organismo em comunicado. Avança ainda o mesmo que exigiu às três empresas “que providenciem para os restantes motoristas a tempo inteiro não executarem horas extraordinárias em excesso, por forma a evitar a fadiga na condução”.