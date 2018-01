Convalescença de Cecília Tse não põe em causa funcionamento do IC, assegura Alexis Tam

A nova presidente do Instituto Cultural (IC), Cecília Tse, encontra-se há duas semanas em convalescença, após ter recebido tratamento. Em nota de imprensa divulgada este sábado, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, assegurou que “o organismo está a funcionar com toda a normalidade e desejou rápidas melhoras para a dirigente do IC”.

No mesmo comunicado, o titular da pasta dos Assuntos Sociais e Cultura, garantiu ainda que “diversos trabalhos de educação artística e de salvaguarda de património cultural estão a decorrer de forma programada, designadamente, o 17.º Festival Fringe da Cidade de Macau que foi inaugurado ontem (dia 12), o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau cuja consulta pública se iniciará em breve, assim como, em meados deste ano, Macau irá apoiar a China e os Países de Língua Portuguesa na realização de actividades de intercâmbio artístico-cultural de grande importância”.

Também este ano, pode ler-se na mesma nota, serão realizadas exposições temáticas em cooperação com o Governo português, depois da inscrição das Chapas Sínicas (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing 1693-1886) no Registo da Memória do Mundo da UNESCO, que resultou da cooperação entre o Arquivo de Macau e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Portugal.