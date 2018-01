Arena do Cotai recebe Celine Dion a 29 e 30 de Junho

A cantora Celine Dion vai actuar em Macau, na Arena do Cotai, num duplo espectáculo agendado para 29 e 30 de Junho.

O concerto, que irá decorrer no Venetian, faz parte da digressão mundial da cantora canadiana, que irá percorrer mais sete cidades na zona da Ásia.

Macau será a segunda paragem da cantora, que irá inaugurar a ‘tour’ a 26 de Junho, em Tóquio. Depois de Macau, Celine Dion irá actuar em Singapura, Jacarta, Taipei, Manila e Banguecoque.

Reconhecida como uma das cantoras mais influentes do século 21, Celine Dion vendeu quase 250 milhões de álbuns ao longo dos seus 30 anos de carreira, arrecadando cinco “Grammys”, entre outras distinções atribuídas por entidades ligadas à indústria musical.

Céline Dion ganhou bastante popularidade sobretudo pela sua actuação no tema principal de “Titanic” intitulado “My Heart Will Go On”, em 1997, que lhe valeu um “Grammy” de Melhor Gravação do Ano. “A New Day Has Come”, “I’m Alive”, “When I Fall in Love” são outros dos grandes sucessos da cantora, e que certamente farão vibrar os fãs que se deslocarão ao Venetian.

Os preços para o concerto variam entre 480 e 4.880 patacas.