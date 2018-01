“Algures Além do Nevoeiro”, o filme de Cheung Kin-Wai que mostra o lado mais negro da adolescência

Cheung Kin-Wai apresenta em Macau a sua primeira longa-metragem. “Algures Além do Nevoeiro” será projectada, na quarta-feira, na Cinemateca Paixão, e o realizador oriundo de Hong Kong estará presente para uma conversa com o público local.

Joana Figueira

A Cinemateca Paixão acolhe a projecção do mais recente filme do realizador Cheung Kin-Wai, que chega de Hong Kong para convidar à conversa o público de Macau. “Somewhere Beyond the Mist” (ou “Algures Além do Nevoeiro”), uma narrativa dramática que aborda os extremos das relações familiares e da adolescência, estreia no território na próxima quarta-feira, pelas 20 horas, Cheung Kin-Wai estará presente para conversar sobre a sua primeira longa-metragem.

O realizador é principalmente conhecido pelos seus documentários bem recebidos pela crítica, mas no filme “Algures Além do Nevoeiro” (2017), Cheung mostra-nos um lado mais negro da juventude problemática dos dias de hoje, retratando uma mulher grávida que investiga o caso de uma adolescente que assassinou os pais. Esta é “uma adaptação livre de uma história verdadeira; este sombrio e fascinante mistério é um perturbador choque acerca da redenção, destino e extremos a que chegamos em busca de uma vida melhor”, explica a Cinemateca Paixão, em nota de imprensa.

A película conta com a produção de Derek Yee e com Stephany Tang, Kyle Li, Zeno Koo e Chan Chit-Man nos principais papéis. “Algures Além do Nevoeiro” ganhou o prémio da Iniciativa Primeiro Filme, organizada pela Create Hong Kong – Fundo de Desenvolvimento Cinematográfico e Gabinete de Desenvolvimento Comercial e Económico, que financiou as filmagens. O mesmo filme também integrou o Festival Internacional de Cinema de Busan e abriu a edição do ano passado do Festival de Cinema Asiático de Hong Kong.

Cheung King-Wai viu ainda alguns documentários assinados pelo próprio reconhecidos em festivais internacionais, com destaque para as regiões falantes de língua chinesa. “KJ: Music and Life”, por exemplo, apresentado pela primeira vez em 2009, foi vencedor das categorias de Melhor Documentário, Melhor Montagem Cinematográfica e Melhores Efeitos Sonoros na 46ª edição do Golden Horse Film Festival and Awards, de Taiwan, tendo sido o único documentário a ser distinguido com tantos prémios na história daqueles prémios. O mesmo projecto teve ainda quatro nomeações na 29ª edição dos Prémios de Cinema de Hong Kong, com Cheung Kin-Wai a receber o prémio de Melhor Novo Realizador.

Em 2010, foi com a curta-metragem “Crimson Jade” (em Português, “Jade Carmim”) que voltou a atrair as atenções do júri do Golden Horse Film Festival and Awards, tendo o trabalho sido nomeado para a categoria de Melhor Curta-Metragem. A película também foi seleccionada para a 33ª edição do Clermont-Ferrand International Short Film Festival, que acontece anualmente na cidade homónima francesa.

Na Cinemateca Paixão, “Algures Além do Nevoeiro” será projectado entre os dias 17 e 31 deste mês, na Sala de Documentação Cinematográfica. Os bilhetes têm o preço de 60 patacas.