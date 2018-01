Accionar o Pensamento

A mais recente exposição de Konstantin Bessmertny, “Ambitus I”, assinala o 100.º aniversário da Revolução Russa e é uma homenagem rebelde, não tanto a Lenine e àquilo que o seu movimento sísmico trouxe à Rússia e ao mundo, mas mais ao Dadaísmo, o movimento artístico anti-arte nascido durante a I Guerra Mundial, cujos princípios e ideais são mais prementes e revelantes do que nunca. ‘Idiotas do Mundo, uni-vos!’… novamente.

Por Nuno Mendonça, em Londres

Há uma peça extraordinária, a “Comintern Dollhouse” , que encerra em si aquilo de que trata Ambitus I: numa sala de desenho inglesa clássica, com uma lareira de mármore, Winston Churchill enfrenta uma tela negra envergando um dos seus trajes de eleição – está nu com um chapéu de feltro e um charuto. Todavia, é a colecção de pintura que o rodeia que impressiona, uma vasta iconografia que junta Gandhi e Estaline, Napoleão e Trotsky, várias mulheres nuas e um muito contemporâneo (e ligeiramente apocalíptico) Donald Trump ao lado de Kim Jong-un.

Numa pintura reveladora, um porco pequenino com a inscrição “the artist” tem por cima dele um maior, identificado como “art mafia”, estando por cima dos dois uma enorme besta suína chamada “art gods”.

A instalação é clássica e contida em termos de aparência, mas inclui piadas e metáforas sem limites de como o artista vê a arte dos dias de hoje, pelo menos a arte mainstream.

Cada peça contém um humor subversivo, direccionado àquilo que Konstantin considera ser a actual crise identitária interior da arte.

“Vivemos num mundo em que as feiras de arte se transformaram em eventos de venda imobiliária, aos quais as pessoas comparecem para comprar como se estivessem num centro comercial”, afirma o artista. “Há umas 10 marcas que controlam o recreio financeiro artístico, no qual pessoas ricas compram coisas que não compreendem.”

A arte foi e é, por tradição, uma das formas favoritas de os ricos e poderosos ostentarem o seu sucesso, num resgate perene da sua inevitável mortalidade.

Mas a globalização transformou-a, acima de tudo, numa mercadoria. A estética, o simbolismo e o significado têm pouca ou nenhuma importância. Bessmertny estabelece uma comparação com aquilo em que o turismo se tornou: um circo recreativo para as massas, em que as paisagens, os monumentos e os pontos de referência servem para glorificar a nossa banalidade. Os lugares “existem” porque nós estamos lá, mas não os vemos realmente. Paris é um pedaço da Torre Eiffel a servir de fundo à nossa selfie. Este destino já está! Próximo!

“Vivemos num mundo em que os pobres se querem tornar classe média, a classe média se quer tornar rica e os ricos se querem tornar oligarcas”, conclui Bessmertny.

A “micro-rebelião social” de Bessmertny

Tudo o que referimos acima é captado de forma brilhante no quadro “Napoleon Bonaparte in exile in Sardegna” (na imagem), que mostra o imperador corso envergando o seu chapéu de dois bicos e calções numa praia da ilha que está internacionalmente na moda. Aqui não há Elba, isso é demasiado século XIX…

É, em igual medida, satírico, rebelde e escandalosamente divertido. E é isso que Bessmertny quer nesta exposição em que nada foi deixado ao acaso, nem mesmo a cidade onde decorre. Londres foi o local em que Estaline se encontrou pela primeira vez com Lenine, no bairro de Clerkenwell, em 1905, onde Karl Max visitou a sala de leitura do Museu Britânico, o seu local favorito para ler e escrever e no qual teve uma célebre disputa com Mikhail Bakunine, o pai do anarquismo. Uma cidade de mentes efervescentes, anti-establishment, prontas a proclamar e lutar por novos paradigmas.

“Na Rússia, havia uma sociedade de tipo colonial. Mas, no período que precedeu a I Guerra Mundial, a oposição ao regime dos czares era avant-garde. O mesmo se aplica (mais tarde) ao Cabaré Voltaire, aos bolcheviques e até a Bakunine”, explica Bessmertny.

Esta exposição acontece no centenário da Revolução Russa, mas aquilo que o artista celebra é, na realidade, o movimento vanguardista do Dadaísmo, em que os artistas rejeitaram a lógica e a estética da sociedade capitalista moderna, desviando-se, ao invés, para o nonsense, a irracionalidade e o protesto anti-burguês, incluindo nas suas obras slogans provocatórios como ‘Abaixo a Arte!’ e ‘Diletantes, revoltem-se contra a arte!’, visíveis na surpreendente obra videográfica exibida na exposição.

Os bolcheviques eram avant-garde quando ocuparam as ruas de São Petersburgo e Moscovo, inspirando e desafiando as massas a juntarem-se a eles na revolução. Mas o caos criativo repleto de possibilidades rapidamente se transformou numa nova ordem opressora, com consequências trágicas para todos os que eram adversos à ortodoxia, artistas incluídos.

As figuras de Lenine e Estaline emergem brevemente nos quadros e instalações de Bessmertny, mas os verdadeiros heróis do artista são os anarquistas Bakunine e Kropotkine, Marcel Duchamp e Frida Kahlo (todos representados), conhecidos pela sua persistente recusa de qualquer regime ou status quo instalado, fosse este capitalista ou comunista.

“Ambitus I é uma exposição em estilo de guerrilha”, proclama Bessmertny. Até na sua localização geográfica – um piso superior numa próspera, mas discreta, rua em Piccadilly – tem o fascínio de uma sociedade secreta. “Possui um acesso restrito, mas não é limitada pelo esforço. É preciso saber como lhe aceder, ter o nome na lista”, explica Bessmertny.

Na verdade, o espaço é uma galeria/escritório da Rossi & Rossi, que representa Bessmertny em Hong Kong e Londres. Duas pequenas salas que podem ser descritas à semelhança da Comintern Dollhouse criada pelo artista: o espaço físico é irrelevante; aqui estamos a lidar com o universo da mente. “Quero que compareçam na minha exposição, não por diversão mas para accionar o pensamento”, conclui Bessmertny. “Quero accionar o pensamento.”

A Ambitus I pode ser visitada até 28 de Fevereiro de 2018, apenas por marcação, na Rossi & Rossi, 21 Georgian House, 10 Bury Street, London SW1Y 6 AA. Tel: +44 207 629 6688.

A segunda parte da exposição de Konstantin Bessmertny, Ambitus II, foi inaugurada a 10 de Janeiro num espaço maior. A saber, o Arts Club, 40 Dover Street, Mayfair, London W15 4NP. Tel: +44 207 499 8581. Pode ser visitada após marcação prévia até 28 de Fevereiro de 2018.

Link para o vídeo DaDa Net: https://www.konstantinbessmertny.com/2017/11/24/dadanet