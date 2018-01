Trânsito condicionado na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental nos próximos quatro sábados

Nos próximos quatro sábados, a partir das 8h, a circulação na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental vai estar condicionada. Informa o Gabinete para as Infra-estruturas que será proibido circular na via de circulação desnivelada da saída da Ponte de Sai Van em direcção à Taipa. Os condutores que se queiram dirigir ao centro da Taipa deverão utilizar a via terrestre e circular na Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental. Já os motociclistas podem continuar a circular na via para eles destinada.

Mais informa o Gabinete para as Infra-estruturas que um troço da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, em frente ao Jardim Beira-Mar, passará a ser temporariamente uma via de circulação durante os dias em que estiverem a decorrer estes condicionamentos. Durante este período será também alterada a carreira nº 55 em direcção à Avenida do Vale das Borboletas, mantendo-se activas as paragens de autocarros existentes.