Sereno até Junho

Está tudo acertado no Ministério dos Negócios Estrangeiros: em Março Vítor Sereno deve ficar a conhecer o seu novo posto e no início do Verão deixa Macau.

João Paulo Meneses

O actual cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong ficará a conhecer o seu novo posto durante o próximo movimento diplomático, que se verificará no final de Fevereiro ou então em Março, apurou o PONTO FINAL no Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Promovido a ministro plenipotenciário de 2ª classe na carreira diplomática no final de Agosto do ano passado, Sereno transitará do Consulado para uma embaixada.

As nossas fontes no MNE não querem especular sobre que países ou mesmo continentes poderão acolher o embaixador Sereno, mas garantem-nos que será uma adequada ao seu perfil: jovem e interventivo.

O ainda cônsul-geral pode esperar um posto menos institucional (como seriam várias das capitais da Europa, por exemplo) e mais ligado à diplomacia económica.

Saindo em Junho, Vítor Sereno completará cinco anos e três meses em Macau, uma vez que está em funções desde Março de 2013.

MOITINHO DE ALMEIDA, O MAIS

Em média um diplomata cumpre três/quatro anos num mesmo posto, sejam embaixadores sejam cônsules, pelo que os mais de cinco anos de Vítor Sereno já são um período de tempo mais dilatado do que o normal.

Ainda assim não o transformarão – ao contrário do que em tempos aqui escrevemos – no cônsul Português em Macau com mais tempo de trabalho na Belavista.

É que entre Fevereiro de 2003 e Fevereiro de 2009, Pedro Moitinho de Almeida esteve seis anos como cônsul-geral de Portugal em Macau – este, sim, um recorde.

A referência a Moitinho de Almeida faz sentido por uma outra razão: ainda que seja cedo para balanços, há uma grande probabilidade de Sereno e Almeida poderem ser considerados os diplomatas mais próximos da comunidade que representaram.

Ver-se-á como é que os Portugueses de Macau se despedem de Vítor Sereno, mas na memória de muitos ainda estão as diversas manifestações de apreço que Moitinho de Almeida recebeu antes de sair.

CANSADO E FROTA, OS MENOS

O sucessor de Vítor Sereno será o quinto cônsul de Portugal que Macau conhecerá. Sereno sucedeu a Manuel Cansado de Carvalho que esteve quatro anos em funções, entre Fevereiro de 2009 e Março de 2013.

Um pouco menos de três anos esteve Carlos Frota na Belavista.

Foi o primeiro Cônsul depois da transição, tendo saído em Novembro de 2002 para a Embaixada na Coreia do Sul. Entre a chegada de Moitinho de Almeida e a saída de Frota houve um hiato de quatro meses, por falha na gestão do timing das nomeações no MNE, que muito perturbou, então, a comunidade lusa em Macau.

“São modestos os elogios e modestas as críticas feitas ao cessante cônsul-geral de Portugal”, escrevia o PONTO FINAL em Novembro de 2012, quando se soube que Cansado de Carvalho estava de partida. No momento de deixar Macau, as opiniões sobre o trabalho realizado por Frota também se dividiram.

Voltemos, a fechar, à reportagem do PONTO FINAL de Novembro de 2012, que incluía uma frase que faz sentido, neste contexto, recuperar: “não é fácil ser cônsul Português em Macau”.