Peter Hessler mostra o lado humano da revolução económica da China há mais de 20 anos

Peter Hessler é um dos nomes confirmados para o Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que arranca no dia 10 de Março. O autor, oriundo dos Estados Unidos, mantém uma relação próxima com a China desde 1994 quando, depois de uma viagem de comboio que atravessou a Mongólia Interior, chegou a Pequim, que lhe abriu as portas para “um novo mundo”. À época, visitou Macau quando o maior empreendimento do território ainda era o Casino Lisboa. Hessler acabou por voltar à China para viver dois anos em Fuling, uma pequena cidade afectada pelo projecto da Barragem das Três Gargantas, que serviu de tema para o seu primeiro livro: “River Town: Two Years on the Yangtze”. Permaneceu no país durante 11 anos, durante os quais foi correspondente da revista The New Yorker e colaborador da National Geographic, e completou a sua trilogia que também integra “Oracle Bones” e “Country Driving” – ‘bestsellers’ do The New York Times; “Oracle Bones” foi finalista do National Book Award. O projecto a que se dedica actualmente foca-se no Cairo, Egipto, onde também viveu e fez a cobertura noticiosa da revolução que arrancou em 2011. O livro deverá ser publicado no próximo ano. Entretanto, os planos passam por regressar à China no próximo Outono – provavelmente Chengdu ou Chongqing.

Joana Figueira

PONTO FINAL: Já chamou casa a várias partes do mundo ao longo da sua vida. De Missouri para Pequim, de Colorado para o Cairo, são exemplos. De que forma estas geografias impactaram a sua compreensão do mundo?

PETER HESSLER (PH): Eu cresci no Missouri, que é um lugar muito pequeno, portanto nunca tive muitas oportunidades para ir para o estrangeiro ou para estudar línguas. E, na verdade, sempre foi algo que me interessou muito. Tudo começou quando fui estudar para a Inglaterra e, de lá, viajei pela primeira vez para a Ásia, em 1994. Cheguei a Pequim depois de uma viagem de comboio que atravessou a Mongólia. Portanto, viajei para a China – na verdade, também para Macau e para Hong Kong –, interessei-me pelo país e decidi que queria voltar para viver e aprender chinês. Nunca havia estado na China e era um sítio que nunca me havia interessado antes. Voltei em 1996, com a Peace Corps, e ensinei inglês por dois anos na província de Sichuan, numa cidade bastante remota, e comecei a escrever sobre ela.

PF: O que é que encontrou em Pequim que o atraiu?

PH: Assim que cheguei a Pequim, algo capturou a minha atenção. Havia uma energia realmente forte lá, conseguia dizer que estava a mudar. Pareceu-me um lugar interessante e excitante e, de repente, de alguma forma abriu-me um novo mundo. Decidi que queria voltar. Era uma China muito diferente naquela época, quero dizer, agora é muito diferente – foi há 23 anos. A China ainda era um país muito pobre, era muito difícil viajar.

PF: O que é que o levou a querer escrever sobre uma cidade no Interior da China?

PH: Gostei do desafio de estar lá, gostei do desafio de escrever sobre um país que a maioria de escrever sobre este país do qual a maioria dos americanos não tem muito conhecimento.

PF: Durante o período em que foi jornalista na China, as suas histórias davam espaço ao quotidiano e à vida de pessoas comuns. Como se deu esta incursão?

PH: Acho que, em parte, deu-se devido ao facto de a minha introdução à vida na China foi feita através da Peace Corps para ensinar inglês numa cidade pequena chama Fuling – da qual ninguém ouvia falar. As primeiras pessoas que conheci viviam ali e essas pessoas eram aquelas que se estavam a tornar a classe média. Grande parte vivia da agricultura e mudava-se naquela altura para as cidades. Comecei a sentir-me confortável junto daquelas pessoas e consegui perceber que eram importantes para o futuro da China. Portanto, sempre me esforcei para escrever sobre pessoas que não são famosas ou bem-sucedidas. Aprendi que se passasse tempo com pessoas conseguiria ver as suas histórias revelarem-se e essa tornou-se a minha estratégia: passar muito tempo com as pessoas sobre as quais escrevo. Outra razão para a incursão foi sentir que, na América [do Norte], os leitores vêem demasiados extremos – ou vêem pessoas extremamente bem sucedidas ou verdadeiramente pobres. Senti que seria útil mostrar-lhes algo intermédio e dar-lhes uma amostra mais representativa do que é a China.

PF: Os meios de comunicação têm um grande impacto na construção de imagens para o público. Sendo também jornalista, que leitura faz

PH: É muito difícil dizer o que é a China real e é fácil encontrar-se uma imagem extrema. Penso que é necessário viver-se no país tempo suficiente para se perceber o que é mais representativo ou mais justo. Também acho que a maioria dos meios de comunicação depende de notícias e quer notícias. A China é um lugar incomum porque teve uma mudança massiva que não se deveu a grandes notícias, a uma revolução ou a eleições. Foi uma mudança lenta na vida das pessoas. Penso que é difícil mostrar isto numa história num jornal tradicional.

PF: Foi correspondente da revista The New Yorker na China de 2000 a 2007, naquela que foi a sua primeira experiência no jornalismo. Durante esse período escreveu reportagens que abordaram desde o jogador de basquetebol chinês Yao Ming, uma trabalhadora de uma fábrica de Shezhen ou uma família rural.

PH: Eu tive muita sorte porque comecei a escrever para a The New Yorker bastante cedo, penso que com 30 anos vendi a minha primeira história à revista. Na The New Yorker há liberdade para fazer histórias grandes e isso permitiu-me escrever em detalhe sobre a vida das pessoas. Mas foi muito difícil porque não tinha qualquer experiência em jornalismo, não estudei jornalismo e não planeei ser jornalista. O que eu queria era ser professor de inglês. A The New Yorker teve um papel muito importante porque permitiu-me investigar estas histórias longas, deu-me espaço para escrever e apoiou as minhas investigações.

PF: Sentiu que, de alguma forma, as políticas da China limitavam a sua escrita?

PH: Você não pode falar com oficiais do Governo, não pode entrevistar o presidente, não pode entrevistar o governador. Portanto existem vários limites naqueles termos e se algo for muito sensitivo podem surgir problemas como consequência. É preciso encontrar-se temas específicos que se podem investigar. Mas, geralmente, os temas pelos quais me interessava levavam-me a visitar uma comunidade, a passar muito tempo lá e ver como as coisas mudavam. Sentir o dia-a-dia das pessoas. Não senti que esse tipo de investigação fosse muito difícil e, portanto, tudo funcionou.

PF: O seu primeiro livro, “River Town: Two Years on the Yangtze”, arrecadou o Kiriyama Prize e foi seleccionado para o Thomas Cook Trave Book Award. Com “Oracle Bones” foi finalista do National Book Award, e com o artigo “China’s Instant Cities” – publicado na revista National Geographic – venceu o prémio American Society of Magazine Editors. Mas na China os seus projectos foram traduzidos para chinês e também tiveram grande repercussão junto do público chinês. Por que motivo considera que cativou estes leitores?

PH: Quando escrevi os livros, não esperava que as pessoas do país gostassem deles. Na minha opinião, tradicionalmente, os chineses não gostam daquilo que os ocidentais escrevem sobre eles, o que não é tão incomum para qualquer lugar que se vá. Fiquei muito surpreendido quando os livros foram traduzidos e as pessoas gostaram deles, não era algo que eu esperava. Penso que há 20 anos não gostariam deles e que se os lessem poderiam ter ficado ofendidos com o conteúdo do meu primeiro livro, “River Town: Two Years on the Yangtze”. Mas as coisas mudaram no país e penso que as pessoas são mais confiantes, isto é, eu acho que, no passado, a população sentia-se um pouco insegura em relação à sua posição no mundo e qualquer coisa que fosse abordada por estrangeiro era tomado como crítica. Mas isso mudou e agora estão mais abertos e mais curiosos sobre o que uma pessoa de fora tem a dizer. Penso que é uma coisa muito boa e é um sinal de crescente confiança para a maioria das pessoas. Estão a tentar descobrir a sua própria sociedade. Ao longo de muitos anos, a população encarou mudanças tão intensas e tão difíceis de lidar. As pessoas tentavam sair da pobreza e realmente não tinham espaço ou tempo para olhar com atenção para a sua própria sociedade ou para as suas próprias vidas. Agora as pessoas recebem cada vez mais educação e não tão desesperadas para tentar subir na vida como o faziam há 20 anos. Considero que este é um momento de mais reflexão para algumas pessoas e são essas as pessoas que querem ler livros como estes.

PF: Concluiu a sua trilogia dos livros sobre a China com “Country Driving: A Chinese Road Trip”. Convida os leitores para uma viagem da China rural para a China urbana para lhes mostrar o lado humano da revolução económica da China?

PH: No meu último livro escrevo sobre uma viagem de carro que atravessa a China, sobre uma vila pequena que desmoronava porque todos os habitantes que lá viviam se mudavam para as grandes cidades e sobre as novas cidades a serem construídas nas zonas rurais – em específico uma cidade nova com grandes bairros industriais. O livro descreve esta transição do rural para o urbano porque isso parece ser uma parte muito importante daquilo que está a acontecer na China. Quando estive pela primeira vez na China, nos anos 1990, o país era quase 80 por cento rural. Oito em cada 10 pessoas vivia no interior, portanto era um país agrícola. Agora, mais de 50 por cento vive em cidades. É uma mudança incrível num tão curto período de tempo, por isso sempre me interessei em como decorre este processo e também como a população rural se torna população citadina. Esse foi um tema sobre o qual quis escrever.

PF: É considerado, pela crítica, um dos autores que se destaca no panorama dos escritores contemporâneos que escrevem em língua inglesa sobre a China. Como olha a actual posição da China no contexto internacional e o caminho futuro?

PH: É uma pergunta difícil e toda a gente erra nas previsões (risos). Eu tendo a ser optimista sobre a China. Claramente continuam a existir muitos problemas e penso que o país se tornou mais repressivo ao longo dos últimos cinco, seis anos – o que é uma situação infeliz. O clima político tornou-se mais rigoroso mas, ao mesmo tempo, sinto que as pessoas têm a mente mais aberta. Duas coisas que considero estarem a acontecer actualmente: penso que o Governo controla cada vez mais as coisas mas as pessoas têm cada vez mais contacto com o mundo exterior e são cada vez mais educadas. São essas duas dinâmicas que tornam difícil prever o futuro da China. A questão, para mim, é que tipo de tensão se desenvolve entre elas e qual será o caminho a longo prazo; contudo, eu costumo ser otimista. Acho que, muitas vezes, nos esquecemos de valorizar o facto de que a ascensão aconteceu sem acção militar. Para mim, isso é realmente positivo, especialmente sendo dos Estados Unidos da América onde eu sinto que a cultura é demasiado militarizada. Principalmente nos últimos 20 anos, desde o 11 de Setembro, que a cultura americana se tem tornado bastante militarizada. Acho isso muito preocupante e fico feliz que não aconteça o mesmo na China. Os anos em que vivi no Egipto, fizeram-me perceber o quão difícil é fazer uma transição política. Os egípcios tentaram conduzir uma mudança política, tentaram acompanhar uma revolução e falharam de forma terrível.

PF: A relação entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tem-se estreitado. Xi prometeu recentemente uma China mais aberta ao mundo; Trump sugere a emergência do proteccionismo nos países ocidentais.

PH: Penso que Donald Trump tem sido óptimo para os chineses porque os chineses são perspicazes, os líderes são inteligentes e bons estrategas e disciplinados. Donald Trump não é nada disto: não é inteligente, não é disciplinado e não é estratega e, portanto, é uma péssima correspondência para os chineses. Estes conseguem tudo o que quiserem dele e não precisam de lhe dar nada em troca. Creio que os anos de Trump serão positivos para a China. A América está a tornar-se mais xenófoba, mais fechada e com mais medo do mundo exterior; ao mesmo tempo, para a China, o mundo exterior continua a ser uma oportunidade. A América olha para fora e vê ameaças e a China olha para fora e vê oportunidade. Essa é a diferença.

PF: Depois da China, Cairo, Egipto. Aprendeu árabe e fez a cobertura da revolução que teve início em 2011, mesmo ano em que chegou ao país.

Eu e a minha mulher saímos da China em 2007 e queríamos ir para uma parte diferente do mundo. Nós decidimos ir para o Médio Oriente e pensámos no Cairo porque queríamos ir para um sítio que tivesse uma língua rica e fascinante. Queríamos ir para um sítio que fosse bastante diferente da China e queríamos ir para um sítio com uma identidade e história forte. Eu gosto de história antiga, sempre gostei de arqueologia na China e por estas razões também quis ir para o Egipto. Isto foi antes da revolução. Naquela altura não esperávamos que o Egipto passasse por aquelas mudanças. Quando nos preparávamos para fazer a transição para o Egipto a revolução aconteceu. Então mudámo-nos para lá no primeiro ano da revolução. Foi uma experiência muito diferente daquela que estávamos à espera. Nós esperávamos que fosse calmo depois da China porque a China foi bastante intensa e todos diziam que ‘no Egipto nunca nada muda’. Foi uma experiência incrível e intensa e eu noticiei as primeiras eleições, a ascensão da Irmandade Muçulmana e depois o golpe e todas as coisas que aconteceram lá. Foi bastante revelador, foi diferente de tudo o que eu tinha experienciado na China porque na China havia imensa mudança mas não era uma mudança revolucionária nem uma grande mudança política. Por isso foi uma grande experiência estudar árabe. Sempre que estudas uma nova língua isso oferece-te uma nova forma de pensar e eu valorizo muito isso. Passamos lá uns cinco anos maravilhosos e agora eu estou a terminar o meu livro sobre o Egipto.

PF: Participa na edição deste ano do Festival Literário de Macau, que reúne escritores de várias partes do mundo. Perspectivas?

Eu vou trazer uma base de não-ficção o que, para mim, pessoalmente, penso que é de alguma forma a parte mais forte da tradição americana. Na verdade, é uma das coisas que é bastante única na América. Tem existido uma tradição muito forte de literatura não ficcionada por isso eu acho que isso é algo que eu poderia levar. Claro que também tenho conhecimentos profundos sobre a China, o que eu penso que seja do interesse das pessoas de Macau, claro, uma vez que elas têm estado num limbo desde sempre. E por fim eu penso… A outra razão pela qual eu fui para o Egipto foi porque eu queria ter esta combinação de ser capaz de ver o mundo através de uma perspectiva chinesa mas também de uma perspectiva egípcia e americana. Dá-te um quadro de referência único. Macau é um sítio que sempre teve pessoas com contextos invulgares que experienciaram diferentes culturas. [Existem] muitas misturas aí e pessoas com contextos invulgares e experiências partilhadas por isso eu sinto-me em casa neste tipo de ambiente. Eu gosto de sítios assim.