Novo recorde de estudantes da RAEM no Continente

Mais de mil estudantes de Macau pretendem ingressar em universidades da China Continental no próximo ano lectivo de 2018/19, um novo recorde, avança a imprensa estatal chinesa.

O processo de recrutamento de alunos de Macau, recomendados pelos estabelecimentos de ensino superior locais, decorreu de 1 de Novembro a 15 de Dezembro, envolvendo 67 universidades, incluindo algumas das principais instituições da República Popular da China.

Com um aumento do número de vagas por recomendação para 958, houve também um novo recorde no número de candidaturas, diz a imprensa chinesa.

Cada escola podia recomendar 40 por cento dos seus finalistas. Os estudantes recomendados que não forem admitidos na primeira ronda de recrutamento poderão inscrever-se on-line para tentar encaixar nas quotas remanescentes.

Antevê-se também um novo recorde no número de estudantes de Macau admitidos, que atingiu um novo máximo de 723 no ano passado.

A China Continental é desde há muito o principal destino dos finalistas locais que decidem estudar fora da RAEM e essa tendência poderá acentuar-se ainda mais no futuro.

No mês passado, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, avançou que será criada “uma bolsa de estudo especial destinada aos estudantes de Macau que frequentam o ensino na China interior”, e que se prevê “a introdução de um prémio de excelência, o alargamento do número de vagas para as bolsas de mérito e o aumento significativo dos incentivos aos referidos alunos”. VQ