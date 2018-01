Novas regras para agências de viagens este ano

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) garante que a nova proposta de lei para regulamentar o funcionamento das agências de viagens e dos guias turísticos vai chegar à Assembleia Legislativa ainda este ano.

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, o organismo liderado por Helena de Senna Fernandes diz que está ainda a trabalhar com a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça para rever a proposta, de acordo com uma consulta pública realizada em 2010.

Na interpelação apresentada em Novembro, Si Ka Lon lamentou que muitos dos profissionais das agências de viagens locais não conseguem obter o estatuto de directores técnicos, “apesar de trabalharem há muitos anos no sector”.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, a DST diz que a nova lei vai dar mais importância à experiência dos directores técnicos das agências de viagens, um estatuto atribuído por uma comissão composta por dois representantes do Instituto de Formação Turística e um da DST.

O organismo já tinha anteriormente revelado que a proposta vai também incluir normas que visam combater as excursões a “custo zero” ou “custo reduzido,” que prejudicam a reputação de Macau como destino turístico.

Segundo a DST, as empresas do sector vão ficar proibidas de aceitar o acompanhamento de viagens turísticas à RAEM sempre que o preço cobrado pelos seus serviços seja inferior ao respectivo custo, com a introdução de sanções em caso de incumprimento. VQ