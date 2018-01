Kara Hui recebe prémio de carreira em Macau

O Asian Film Awards (AFA), cujos prémios vão ser entregues a 17 de Março em Macau, divulgou ontem os nomeados. Para já a única certeza é o prémio de carreira para a actriz de Hong Kong Kara Hui.

O cinema da China continental domina a lista de nomeados da 12ª edição do AFA, que inclui o polémico “Youth” do realizador Feng Xiaogang na corrida a melhor filme. “Youth,” que lida com períodos sensíveis da história chinês como a Revolução Cultural e a Guerra Sino-Vietnamita, foi retirado das salas de teatro em Setembro, poucos dias antes da estreia, e só estreou no mês passado, após a reunião do Partido Comunista Chinês.

O filme com maior número de nomeações vem também do Continente. “The Legend of the Demon Cat”, é candidato a seis prémios, incluindo Chen Kaige como melhor director, mas este ‘thriller’ sobrenatural ficou fora da corrida para melhor película.

O cinema de Hong Kong está também ausente dos nomeados para melhor filme, aliás pelo quarto ano consecutivo. O melhor que a região vizinha conseguiu foram quatro nomeações para o drama “Our Time Will Come” de Ann Hui, que retrata a cidade durante a ocupação japonesa.

A lista dos nomeados traz algumas surpresas. A maior é a ausência do drama familiar “The Bold, the Corrupt and the Beautiful,” que em Novembro levou para casa os prémios de melhor filme e melhor actriz (Kara Hui) nos Golden Horse Awards de Taiwan.

Ainda assim, a antiga estrela de artes marciais de Hong Kong foi a primeira a garantir um prémio nos AFA deste ano. Kara Hui vai receber o prémio de carreira Excellence in Asian Cinema Award.

A cerimónia de entrega de prémios vai decorrer no Venetian Macao a 17 de Março, anunciou o Hong Kong International Film Festival, que é liderado por Wilfred Wong, o também presidente da Sands China. VQ