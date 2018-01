José Carlos Matias escolhido como director editorial do Plataforma e Global Media

José Carlos Matias vai abandonar a sua posição no canal inglês da TDM para assumir o cargo de director editorial do semanário Plataforma e da redacção em Macau da Global Media. A notícia é avançada pela Macau News Agency que indica que o presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau irá permanecer no seu cargo actual até ao final de Fevereiro.

A empresa local KNJ Investment, recorde-se, concretizou a entrada na Global Media Group com um investimento de 15 milhões de euros (cerca de 145,5 milhões de patacas), passando a deter 30% do grupo português. Paulo Rego, que foi o mediador do acordo, foi nomeado como vice-presidente do grupo detentor do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.