Jason Chao: Lei de Cibersegurança pode permitir vigilância em massa

Jason Chao vê na Lei de Cibersegurança uma tentativa do Governo interferir e controlar as actividades dos cidadãos na internet. Entre outros aspectos, o activista critica o facto de as estações de rádio e televisão serem entendidas com “infra-estruturas críticas”, o que atribui legitimidade às autoridades para “interferir com os conteúdos publicados”.

Em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, o activista Jason Chao manifestou a sua preocupação quanto à Lei de Cibersegurança que se encontra actualmente em consulta pública. Entende o antigo dirigente da Associação Novo Macau (ANM) que esta proposta pode ser vista como uma “tentativa para autorizar um quadro legal para a vigilância em massa”. “Tendo em conta os fracos registos do Governo de Macau em termos de transparência, responsabilização e respeito pela lei, eu oponho-me fortemente a esta proposta”, escreveu. “Esta não merece nenhum apoio a não ser que seja reescrita para introduzir mecanismos para prevenir abusos, aumentar a transparência e permitir intervenção judicial”, alertou Jason Chao.

Aponta o activista que, no documento de consulta da proposta, as estações de rádio e televisão são entendidas como “infra-estruturas críticas” no âmbito da supervisão. Assim sendo, a Polícia Judiciária (PJ) terá “livre acesso” aos órgãos de comunicação social, tendo “autoridade para interferir com os conteúdos publicados”. “Tal nível de acesso irá levar Macau um passo mais perto de uma ditadura plena”, alertou.

O activista, que se encontra actualmente a estudar no Reino Unido, alerta para o que diz ser uma possível ingerência e intromissão das autoridades policiais no tráfego de Internet. No documento de consulta da proposta é sugerida a criação do Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC), que tem por objectivo “monitorizar o tráfego de dados informáticos entre as redes dos operadores das infra-estruturas críticas e a internet e, se necessário, supervisionar em tempo real a dimensão do fluxo dos dados e as características dos datagramas”.

O Governo propõe que o CARIC seja coordenado ininterruptamente pela PJ. Ora, para Jason Chao, as novas funções pensadas para a PJ de “prevenir, detectar e combater ciber-ataques” são apenas outra forma de permitir a “legalização da intercepção do Governo de Macau no tráfego de Internet”. O antigo dirigente alerta em específico para a cláusula que permite que a prevenção de ataques cibernéticos seja utilizada como justificação para a intervenção das autoridades. “Uma vez que escolher uma altura para aplicar medidas preventivas é altamente arbitrário, tal deve ser interpretado como um poder para interceptar o tráfego de internet a qualquer altura”, considerou.

Por outro lado, um dos elementos da consulta pública que mais atenção tem suscitado no seio da sociedade – a introdução do “real name system” – é, para Chao, “relativamente insignificante” em comparação com os novos poderes concedidos às autoridades policiais.

Jason Chao tece ainda duras críticas à actuação do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP) durante a consulta pública que considera ser “verdadeiramente vergonhosa”. “O GPDP devia rever de forma crítica a proposta de lei em vez de apoiar abertamente a proposta na sua totalidade. Infelizmente, o GPDP parece mais activo em apoiar a vigilância do Governo”, considerou.

A consulta pública sobre a Lei da Cibersegurança começou a 11 de Dezembro e irá prolongar-se até 24 de Janeiro. As próximas sessões públicas realizam-se este sábado e domingo, pelas 15h e 20h, respectivamente, no Edifício da Polícia Judiciária da Avenida da Amizade.