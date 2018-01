Infracções de taxistas aumentaram 57% no ano passado

O número de infracções cometidas por taxistas em 2017 aumentou em 57% em comparação com o ano anterior. No total, as autoridades registaram 9.082 infracções no ano passado que envolveram 1.776 taxistas, mais 29 do que em 2016. A maioria das infracções estava relacionada com a cobrança indevida das tarifas, recusa em aceitar passageiros, viagens mais longas e não colocação da licença de forma visível.

Cerca de metade das infracções foram detectadas pelos inspectores da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e pelas autoridades policiais, enquanto que as restantes foram o resultado de queixas apresentadas pelos utilizadores. As queixas apresentadas no ano passado foram quase o dobro daquelas referentes a 2016.