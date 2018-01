Habitação social: Governo e deputados não se entendem com a idade

A proposta de lei do Regime Jurídico da Habitação Social esteve ontem uma vez mais em discussão na reunião da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que contou com a presença do Secretário para os Transportes e Obras Públicas. Deputados e Governo não chegaram a consenso quanto à idade de candidatura, que tinha sido alterada de 18 para 23 anos, levando as partes a deixar o assunto para segundo plano até serem revistos outros artigos.

Pedro André Santos

A reunião durou cerca de duas horas e meia mas não houve “fumo branco” entre Governo e deputados relativamente à idade mínima dos candidatos à habitação social, cuja proposta havia passado de 18 para 23 anos. No final da reunião, e no habitual encontro com os jornalistas, Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, referiu que houve um “debate aceso” com o Executivo ao longo da manhã, sem que, no entanto, se tivesse chegado a um consenso.

“Todos sabem que os 18 anos é um critério para a maioridade. A proposta de aumento de idade suscitou dúvida nos deputados porque há pessoas que caem numa situação entre 18 e 23 anos, criando um tratamento injusto, e também pode gerar discriminação. Consideramos 18 anos como padrão referência para a maioridade, e analisámos este critério comparando a Portugal, Hong Kong e Taiwan, que também é 18 anos”, explicou.

Ho Ion Sang acrescentou que o Governo justificou a medida dizendo que “os recursos são limitados”, questionando ainda como se poderiam evitar “abusos”. “As regras devem ser redigidas com nexo e lógica, e a proposta que define 23 anos suscitou dúvidas na Comissão”, salientou.

Outro dos pontos em análise durante a reunião prendeu-se com a questão dos Bilhetes de Identidade de Residente Permanente da RAEM. “Aquele que nasceu em Macau é residente permanente, porque é que a proposta exige mais sete anos de residência? Há pessoas que nascem em Macau e vão estudar para o exterior. Temos ainda que definir bem o que são estes sete anos. É uma residência de sete anos consecutivos?”, questionou.

Por fim, o presidente da Comissão referiu que o Governo “vai estudar” a matéria, estando nova reunião marcada para dia 16. “Se o Governo não tem tempo suficiente para estudar uma eventual alteração quanto à idade vai gerar grandes consequências”, alertou Ho Ion Sang.

Contudo, o assunto em questão deverá ser analisado só depois de outros temas, segundo explicou Raimundo do Rosário no final da reunião. “Houve um consenso que vamos suspender este ponto e continuar na próxima reunião a rever os outros artigos. Depois de uma manhã a debater este assunto os deputados ficaram a saber as nossas razões, e nós as dúvidas que eles têm em relação a esta questão em concreto, portanto vamos suspender isto e no fim voltaremos outra vez a este artigo”, referiu o governante.