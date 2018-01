Festival Literário de Macau anuncia primeiros convidados

A romancista Ana Margarida de Carvalho, o crítico literário Julián Fuks e a jornalista Leslie Chang são alguns dos primeiros nomes anunciados pelo Festival Literário de Macau. A Rota das Letras realiza-se este ano de 10 a 25 de Março.

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras revelou o primeiro conjunto de convidados que vão participar na sétima edição do evento que este ano acontece de 10 a 25 de Março. Entre os nomes anunciados estão a romancista portuguesa Ana Margarida de Carvalho, o crítico literário brasileiro Julián Fuks, a jornalista chinesa Leslie Chang e a escritora espanhola Rosa Montero. A Rota das Letras recebe ainda este ano o jornalista Victor Mallet, actual editor noticioso para a Ásia do Financial Times. Da China continental chegam o poeta Han Dong e o editor A Yi e dos Estados Unidos da América o autor Peter Hessler (ver entrevista nas páginas 8 e 9).

Ana Margarida de Carvalho venceu por unanimidade o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores com o seu romance de estreia “Que Importa a Fúria do Mar”. A também jornalista e guionista viria a receber o mesmo galardão com o seu segundo romance, “Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato”, que foi também considerado o livro do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores e pelo PEN Club.

“A Resistência” de Julián Fuks foi considerado o livro do ano do Prémio Jabuti, obra com a qual o também crítico literário venceu o Prémio Saramago e o segundo lugar no Prémio Oceanos. Fuks é ainda o autor de “Procura do Romance” e “Histórias de Literatura e Cegueira”, ambas finalistas dos mesmos prémios. O escritor tem parte da sua obra traduzida para oito línguas e publicada em 11 países.

Victor Mallet é jornalista, comentador e autor com três décadas de experiência a cobrir a Ásia, Europa, Médio Oriente e África e trabalha actualmente como editor noticioso para a Ásia do Financial Times. O seu último livro, “Ganges River of Life, River of Death: The Ganges and Future” foi publicado pela Oxford University Press. Mallet foi ainda o vencedor por duas vezes do prémio da Society of Publishers in Asia para artigos de opinião.

De Espanha chega Rosa Montero que trabalhou como repórter desde 1970 e publica actualmente com regularidade no El País e em diversas publicações da América Latina. A escritora venceu o Prémio Nacional de Jornalismo, o prémio “Qué leer” para melhor livro espanhol com “A Louca da Casa” e “História do Rei Transparente” e ainda o Prémio da Crítica de Madrid com “A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te”. Montero já publicou 16 romances, duas biografias, três colecções de entrevistas, um livro de contos e várias obras para crianças, sendo que os seus livros estão traduzidos para mais de 20 línguas.

Leslie Chang foi correspondente para o The Wall Street Journal na China, país de onde escreveu também para a The New Yorker, The New York Review of Books e para a National Geographic. A sua obra “Factory Girls: From Village to City in a Changing China” acompanha a vida de duas jovens que trabalham numa fábrica de uma zona rural na China. Com este livro, que está traduzido para 10 línguas, Chang recebeu a distinção The New York Times Notable Books. A autora venceu também o Prémio Literário PEN USA, o Prémio Literário Asiático-Americano e o Prémio Literário Internacional Tiziano Terzani.

Da China continental chega o romancista, argumentista e realizador Han Dong, autor de mais de 40 romances, colectâneas de contos, poesia e de ensaios, bem como de séries para televisão. A sua obra “Banished” foi nomeada para o Prémio Literário Man Asian e o seu romance “Small Town Hero Strides Forth” venceu na sua categoria o 7º Prémio Literário de Jinling. Como argumentista e realizador, Han Dong viu o seu filme “In the Dock” em competição no 22º Festival Internacional de Busan e no 1º Festival de Cinema de Pingyao.

A Yi é polícia de formação tendo sido agente durante cinco anos. O escritor foi escolhido como um dos 20 autores mais promissores da China pela People’s Literature e integrou a lista dos “20 Autores Abaixo dos 40” da revista UNITAS. A Yi foi o vencedor do Prémio Revelação dos Prémios da Imprensa de Literatura Chinesa e é o autor de várias colectâneas de contos, entre as quais se inclui “Grey Stories” e “The Bird Saw Me”.