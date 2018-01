Empréstimos para habitação a não residentes diminuem 58,8% em Novembro

Em Novembro do ano passado, os empréstimos para habitação a não residentes sofreram uma diminuição de 58,8% em comparação com o mês anterior, totalizando 34,7 milhões de patacas. Os residentes continuam a representar a esmagadora maioria dos empréstimos concedidos para habitação (99,1%), tendo sido registado um aumento na ordem dos 48% para as quatro mil milhões de patacas. Em termos globais, os empréstimos para habitação cresceram 44,9% em Novembro, em comparação com o mês anterior. Porém, em comparação com o período homólogo, registou-se um decréscimo de 9,8%.

