Dois bancos europeus rejeitaram realizar transferências para Macau desde que o território passou a integrar a lista dos paraísos fiscais da União Europeia. A Autoridade Monetária disse não ter conhecimento destes casos, mas garantiu que tem mantido uma comunicação próxima com as instituições europeias.

Pelo menos um banco português e outro italiano rejeitaram realizar transferências bancárias para Macau desde que a RAEM passou a integrar a lista de paraísos fiscais da União Europeia (UE). A notícia foi avançada pela Rádio Macau que contactou os fornecedores de serviços e fontes a quem se destinavam estas transferências e que admitiram que as empresas locais estão a sentir dificuldades em concretizar negócios.

Contactada pela Rádio Macau, a Autoridade Monetária (AMCM) disse desconhecer a existência de bancos europeus que estejam a recusar realizar transferências para a RAEM pelo facto de o território ter sido incluído na lista de paraísos fiscais da UE. Porém, a AMCM garantiu que as autoridades locais estão a acompanhar a situação e que vão tomar as medidas necessárias para assegurar a estabilidade financeira de Macau.

Assegura a AMCM que tem mantido uma comunicação próxima com as instituições europeias e que está a acompanhar os procedimentos da extensão a Macau da convenção multilateral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Uma das razões apontadas pela UE para a inclusão de Macau na lista dos paraísos fiscais foi exactamente o facto de Macau não ter ratificado esta convenção.

Em Junho do ano passado, na altura da entrada em vigor da nova versão do Regime Jurídico da Troca de Informações em Matéria Fiscal, o Executivo revelou que tinha solicitado ao Governo Central a extensão a Macau da Convenção da OCDE para Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal. Até esta altura, Macau tinha assinado 21 acordos relativos à troca de informações a pedido, sendo que a RAEM está actualmente em negociações com outros oito países sobre a mesma matéria.

Em Dezembro, a UE divulgou uma lista de 17 jurisdições classificadas como paraísos fiscais, entre as quais se encontrava a RAEM. Apesar de a UE não ter definido um quadro sancionatório para os países e regiões elencados, os ministros das finanças do bloco europeu recomendaram a adopção de medidas defensivas e um reforço na monitorização de transacções financeiras. Estas medidas deveriam servir como um “sinal inequívoco” para os países e regiões incluídos na lista adoptarem mudanças.

Quando a lista da UE foi tornada pública o Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, reagiu ao afirmar que “o território não é de forma alguma um local de fuga e evasão fiscal ou um paraíso fiscal”. O governante garantiu ainda a “cooperação activa com a comunidade internacional, no sentido de combater essas práticas e de promover a justiça tributária”.