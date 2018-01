Conselho de Estado avisa Macau sobre “infiltrações”

O líder da propaganda do Conselho de Estado avisou Macau e Hong Kong que nem a interferência estrangeira nem a discussão da soberania da China sobre as duas regiões vai ser tolerada.

Vítor Quintã

“Qualquer acção contra a soberania e segurança do país que use Hong Kong e Macau para actividades de infiltração e sabotagem não será tolerada.” O aviso contundente vem de Jiang Jianguo, chefe do departamento de comunicação do Conselho de Estado.

Num editorial publicado na quarta-feira no Diário do Povo, o alto dirigente parece reiterar a posição há muito adoptada pelo Governo Central que o activismo político nas duas regiões é resultado de interferência estrangeira.

Por exemplo, Jason Chao foi atacado nas redes sociais quando em 2015 viajou para os Estados Unidos para participar numa iniciativa patrocinada pelo Departamento de Estado norte-americano, enquanto membro da associação Arco-Íris, que defende os direitos da comunidade LGBT.

No caso de Hong Kong, as autoridades de Pequim têm apontado o dedo tanto aos relatórios regulares dos Estados Unidos sobre a região vizinha como às críticas do Reino Unido à alegada intervenção da China continental na política local.

Jiang Jianguo monta uma defesa aguerrida do princípio “um país, dois sistemas,” que regula as relações entre as duas regiões e a China continental, mas sublinha que a autonomia de Macau e Hong Kong “não é inerente, mas que a sua única fonte é o Governo Central”.

Soberania sem discussão

Isto após em Abril passado o principal responsável jurídico do Gabinete de Ligação do Governo Central na vizinha região, Wang Zhenmin, ter alertado que o princípio não é mais do que “uma experiência de boa vontade” que poderia ser descartada se não fosse bem sucedida.

E Jiang Jianguo reconheceu que “nos últimos anos, algumas pessoas em Hong Kong têm defendido” a auto-determinação ou mesmo a independência da cidade, “rejeitando o poder do Governo Central sobre Hong Kong”.

O membro do Conselho de Estado avisou os chamados localistas de Hong Kong “que nunca será permitido que, em nome de um alto grau de autonomia, confrontem o Governo Central. A questão da soberania nunca será aberta a discussão”.

A ascensão do movimento para a auto-determinação da região vizinha já se fez sentir também aqui em Macau. Durante a campanha para as eleições legislativas, Sulu Sou foi apelidado pelo jornal estatal chinês Global Times de “radical” e “defensor da independência de Macau”.

A acusação, que foi prontamente rejeitada pelo vice-presidente da Associação Novo Macau, acabaria por cair em ouvidos moucos, com o dirigente a conseguir ser eleito como deputado com mais de 9 mil votos.