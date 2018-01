Comissão da AL teve “falta de coragem”

Os membros da Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa (AL) revelaram “falta de coragem” e “ignorância” por se terem recusado a dizer se apoiavam ou não a suspensão do mandato do deputado Sulu Sou, escreve Jorge Menezes.

No parecer assinado a 23 de Novembro, a comissão disse que não dava podia “sugerir ou indicar” uma opinião porque “só assim se permitirá uma total liberdade de consciência” por parte do plenário da AL.

O recurso apresentado no Tribunal de Segunda Instância descreve esta justificação como “lamentável” e diz que equivale a passar “um atestado de menoridade” e de “incompetência” aos deputados.

Aliás, Jorge Menezes admite que o parecer é “resultado de uma manifesta incompreensão do Estatuto dos deputados e do Regimento, do seu papel enquanto deputados e membros de uma comissão como aquela”.

O recurso refere ainda que todo este processo vai contra a “própria natureza do processo democrático,” assim como os “princípios da transparência e debate parlamentares,” sobretudo a ausência de “um processo público, aberto, debatido”.

Ou seja, resume o advogado, na verdade a comissão “não abriu formalmente um processo de suspensão,” o que significa que a decisão estava inquinada desde o início

Jorge Menezes não poupa também o presidente da AL, Ho Iat Seng, que “deveria ter devolvido o texto escrito à comissão e exigido que esta se pronunciasse sobre a questão da suspensão ou não” de Sulu Sou, “favorável ou desfavoravelmente.” VQ