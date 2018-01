Aumento do subsídio de nascimento com retroactivos a 1 de Janeiro

O aumento do subsídio de nascimento do fundo de segurança social para as cinco mil patacas, previsto entrar em vigor a 1 de Abril, irá ter efeitos retroactivos ao dia 1 de Janeiro do corrente ano. Ou seja, estarão abrangidos por este aumento os progenitores dos bebés nascidos desde o primeiro dia do ano, estimados em sete mil pelo Fundo de Segurança Social. Para 1 de Abril está também prevista a entrada em vigor do aumento do subsídio de nascimento atribuído aos trabalhadores dos serviços públicos para 5.100 patacas.

