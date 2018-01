AL: Preparada Lei para impedir recursos sobre suspensões de mandatos

A Assembleia Legislativa está a preparar uma lei que visa determinar que as decisões do plenário sobre a suspensão ou perda de mandatos de deputados serão definitivas, não havendo recurso para tribunais. O diploma será votado no dia 16, data que coincide com o início do julgamento de Sulu Sou.

Segundo a Rádio Macau, trata-se de uma iniciativa de Vong Hin Fai e Kou Hoi In, à frente da Comissão de Regimento e Mandatos que abriu caminho à suspensão do mandato de Sulu Sou.

O projecto de resolução surge quando o Tribunal de Segunda Instância se prepara para tomar uma decisão sobre uma providência cautelar apresentada pelo deputado, que contestou em tribunal a forma como a Assembleia Legislativa conduziu o processo.

Durante o plenário em que foi votada a suspensão, o deputado afirmou que foram já cometidas várias ilegalidades, citando, como o exemplo, o facto de não ter tido direito a participar na discussão e a uma defesa efectiva por alegado conflito de interesses.

Vong Hin Fai referiu que na altura, que se Sulu Sou tivesse sido ouvido em audiência, a independência dos tribunais seria posta em causa. No projecto de resolução que vai agora a votos, o argumento é o da independência dos deputados. Vong Hin Fai e Kou Hoi In alegam que a suspensão e perda de mandatos “são actos livres de interferência de qualquer outro órgão ou indivíduo, de modo a evitar que seja posto em causa o normal funcionamento da estrutura política definida na Lei Básica”.