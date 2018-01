Neto Valente faz críticas severas à revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária

Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM), classificou como “inqualificável” a distinção entre “juízes de primeira e juízes de segunda” plasmada na revisão da Lei de Bases de Organização Judiciária. “Fazer uma distinção entre juízes de primeira e juízes de segunda, como dizer que para analisar situações de segurança ou de segurança interna os juízes estrangeiros estão impedidos de intervir e só os juízes, suponho eu, patrióticos, acho isto inqualificável”, afirmou o causídico em declarações à Rádio Macau.

Neto Valente disse que vai apresentar em breve à secretária para a Administração e Justiça o parecer sobre a revisão da Lei de Bases de Organização Judiciária. Segundo explicou o advogado, este documento ainda não se encontra concluído porque o projecto só foi entregue à AAM pelo Governo antes do início das férias judiciais.

No mês passado, a secretária para a Administração e Justiça disse não estar previsto o aumento do número de juízes do Tribunal de Última Instância, algo que Neto Valente qualifica como “errado”. “Facilmente se percebe porquê: primeiro, as pessoas que estão lá nunca mais saem; segundo, ficam impedidos de mudar de opinião porque a entropia é total. Não pode haver ideias novas, não pode haver sangue novo num tribunal que se limita às três mesmíssimas pessoas desde que nasceu, até às pessoas irem embora por incapacidade. Aliás, se fosse por incapacidade até poderiam sair mais cedo”, afirmou.

À Rádio Macau, Jorge Neto Valente disse ainda que no próximo mês a questão do protocolo com a Ordem dos Advogados poderá ficar solucionada.