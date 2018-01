MP esclarece caso de indivíduo que irrompeu pelo Posto Fronteiriço do Cotai

O Ministério Público veio esclarecer, em comunicado, o caso de um cidadão do interior da China que, no último dia de 2017, entrou ilegalmente na RAEM pelo Posto Fronteiriço do Cotai conduzindo um automóvel. Sem passar legalmente pelo controlo fronteiriço, o indivíduo acabou por ser detido pela polícia e o caso foi encaminhado para o Ministério Público.

Segundo apurou o Ministério Público, o arguido estava “inabilitado para conduzir veículo automóvel na RAEM, entrou em Macau sem a devida autorização e conduziu veículo automóvel, sendo também suspeito da prática do crime de introdução em lugar vedado ao público”. Após o indivíduo ser sujeito a interrogatório, o Ministério Público concluiu que não estavam preenchidos os requisitos legais para lhe ser aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

O Ministério Público considerou também não ser “conveniente” que o arguido permanecesse em Macau pelo que foi entregue às autoridades do interior da China. O organismo nega ainda qualquer alegado “favorecimento” do indivíduo em casa.