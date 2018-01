MGM Cotai poderá receber 150 mesas de jogo, estima Deutsche Bank

A Deutsche Bank estimou que o MGM Cotai poderá receber 150 mesas de jogo para a sua inauguração, segundo avançou a Macau News Agency. Porém, para a instituição bancária, este número não é “excessivamente significativo” devido à possibilidade da MGM de deslocar a capacidade do casino existente na península e à segurança dos investidores de que a utilização das mesas permaneça baixa.

No mesmo relatório da Deutsche Bank, é estimado que os ‘junkets’ deverão começar a operar entre o fim do primeiro trimestre e o início do segundo, sendo que na altura da inauguração apenas estará disponível o segmento do jogo VIP. Quanto à abertura da “Mansão”, um dos elementos do MGM Cotai, prevista para o segundo semestre deste ano, a instituição bancária prevê que esta possa ser adiada para a segunda metade do próximo ano.