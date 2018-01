Menos pedidos e menos autorizações de portugueses para residir no território

Em 2017 foram aprovados 93 pedidos de autorização de residência por portugueses em Macau, menos 44 do que no ano anterior. A descida explica-se pelo facto de as autoridades terem recebido 126 pedidos no ano passado, quando em 2016 este número tinha sido de 148. Em 2015 foram 160 os portugueses que pediram autorização para residir em Macau e em 2014 haviam sido 201. No ano passado foram indeferidos seis pedidos de autorização de residência – o dobro de 2016 – e 56 processos transitaram para este ano.

No ano passado trabalhavam em Macau 162 portugueses com o estatuto de trabalhador não-residente. Em 2016 este número era de 171. Estes números foram avançados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) à Rádio Macau.