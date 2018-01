Melco International abre em Chipre o maior casino da Europa

Vai chamar-se City of Dreams – Mediterranean e tem inauguração prevista para 2021.

A Melco International Development Limited já tem licença para iniciar a construção do “City of Dreams – Meditarranean”, o primeiro e único casino no Chipre. O acordo foi assinado depois de a empresa ter apresentado os planos finais do empreendimento a Nicos Anastasiades, presidente do país, e ter afirmad

o que o casino estará operacional no ano de 2021.

O casino resort, a ser construído a oeste da segunda maior cidade cipriota, Limassol, será o maior do género na Europa e espera-se que atraia 300 mil turistas por ano, afirmou o presidente da Melco International, Lawrence Ho, na cerimónia de assinatura do acordo. Citado pela Globe Newswire, Ho disse ainda que este primeiro resort integrado vai colocar o Chipre no mapa mundial de turismo.

A Melco International também está em fase de negociações para assumir 70,74 por cento das acções, a maior fatia do projecto, depois de ter adquirido o total do interesse da Hard Rock no empreendimento. A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação do Governo do Chipre.

De acordo com a agência Xinhua, Nicos Anastasiades afirmou que o casino foi um projecto ambicioso e assegurou que “os benefícios para o país vão certamente superar as consequências negativas”.

Um estudo sobre o impacto económico conduzido por uma empresa de auditores concluiu que, depois do segundo ano de operações do casino, será verificado um impacto de aproximadamente 700 milhões de euros por ano – cerca de quatro por cento do Produto Interno Bruto anual do país. A construção do empreendimento irá proporcionar 2,100 postos de trabalho, ainda que se espere que as operações secundárias envolvam um total de 11 mil empregos.

O “City of Dreams – Meditarranean” terá também o direito a operar quatro casinos-satélite em cidades distintas. Aquele situado na capital Nicósia terá um número limitado de mesas de jogo e os restantes casinos-satélite só operarão máquinas de jogo.

Ainda segundo informações avançadas pela Xinhua, os planos mostram que o empreendimento integrará 500 quartos de luxo, 11 restaurantes e cafetarias, área de vendas a retalho, um centro de bem-estar e outro de desporto.