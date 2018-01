Mais de 500 milhões de patacas para relocalização da base de manutenção de helicópteros

A relocalização da base-serviço de manutenção de helicópteros vai custar 535,700 milhões de patacas aos cofres do Governo. O empreendimento, da sociedade Linhas Aéreas Ásia Oriental dirigida por Pansy Ho, será reconstruído na Zona E2 do Novo Aterro da ilha da Taipa, terreno concedido por arrendamento pelo Governo. Em troca, “são cedidos, livres de quaisquer ónus e encargos” para o Executivo, os direitos resultantes da concessão de um terreno junto à Estrada do Altinho de Ká Hó, “o qual se destina a integrar o domínio privado”, indica um despacho publicado ontem em Boletim Oficial.

O pagamento dos custos de relocalização inclui “os de sondagem geotécnica, execução da obra, assistência técnica, demolição da actual base-serviço e obras de terraplenagem, transporte e logística, bem como os custos de emergência e despesas adicionais pela redução do prazo de execução da obra”. Os quase 536 milhões de patacas serão pagos em prestações. A base-serviço inclui a respectiva plataforma de aterragem.

“Uma vez que a rota aérea desta base impede o desenvolvimento de empreendimentos com altura superior a 60 metros na zona sul do aterro entre as ilhas de Coloane e Taipa, designado por COTAI, nomeadamente do ‘Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas’, após diversos estudos sobre a sua recolocação, foi iniciado um procedimento de troca dos direitos resultantes da concessão do terreno da aludida base pelo direito de concessão de um terreno com a área de 10 162 m2, situado na ilha da Taipa, na zona E2 do novo aterro, designado por lote LT7”, explica o despacho do secretário para os Transportes e Obras Públicas.

A sociedade Linhas Aéreas Ásia Oriental é obrigada a submeter-se às prescrições do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se situa. Durante o período de aproveitamento do terreno, paga 17 patacas por metro quadrado de terreno concedido, no montante global de 172,754 patacas. Após o aproveitamento do terreno, passa a pagar 8,50 patacas por metro quadrado de área bruta de construção para indústria.