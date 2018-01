Jackson Chan mantém-se na presidência do IPIM

Jackson Chan vai continuar na direcção do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). A nomeação foi renovada pelo período de um ano e a partir do dia 1 de Fevereiro, “por possuir capacidade de gestão e experiência profissional adequadas para o exercício das suas funções”, refere um despacho do Gabinete do Chefe do Executivo publicado ontem em Boletim Oficial.

A relação com o IPIM começou em 1994, quando foi transferido para o organismo, onde desempenhou, sucessivamente, os cargos de Chefe do Gabinete de Documentação Comercial, Director-Adjunto do Gabinete de Estudos e Documentação e Director do Departamento de Actividades Promocionais. Em 2004, foi nomeado Vogal Executivo do Conselho de Administração do IPIM e, em 1 de Fevereiro de 2010, tomou formalmente posse do cargo de Presidente do IPIM.

Jackson Chang estudou em Macau e no Canadá, onde obteve, em 1986, uma licenciatura em Economia. Prosseguiu estudos naquele país, obtendo posteriormente o grau de mestrado em Gestão de Empresas (MBA). Ingressou na Administração Pública de Macau em 1989, desempenhando funções na Direcção dos Serviços de Economia. Foi chefe, substituto, da Divisão de Informação Comercial do Departamento de Promoção de Exportações da Direcção dos Serviços de Economia.