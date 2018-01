ID aposta em recorde de participação nas actividades do Ano Novo Lunar

O Instituto do Desporto anunciou ontem as actividades desportivas e recreativas que serão realizadas no território a 5, 18 e 25 de Fevereiro, e ainda a 4 de Março, para comemorar a chegada do Ano Novo Lunar. A organização aposta no mesmo modelo das edições anteriores, mas espera atingir um recorde de participação este ano.

Pedro André Santos

São actividades que prometem colocar a população “a mexer”, pelo menos é esse o intuito do Instituto do Desporto (ID), que ontem deu a conhecer o programa desportivo e recreativo para dar as boas-vindas ao Ano Novo Lunar. “Serão quatro actividades, cicloturismo, corrida ao topo da Torre de Macau, torneios de futebol e basquetebol e actividades para portadores de deficiências, seguindo os mesmos moldes do ano passado. Aquelas actividades foram organizadas pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, e como houve transferência das competências para o nosso instituto seguimos o modelo anterior”, começou por explicar ao PONTO FINAL.

No entanto, e apesar de seguir o mesmo modelo de 2017, o Chefe do Departamento de Desenvolvimento Desportivo do ID espera bater o recorde do ano passado em termos de participação. “Todas as actividades em conjunto no ano passado tiveram cerca de cinco mil participantes. É difícil de prever um número para este ano, mas esperamos que mais pessoas venham a participar”, referiu o responsável.

Questionado sobre a importância deste tipo de iniciativas para Macau, Chao Kuok Wai referiu que o objectivo passa por “promover a prática de desporto na população” em todos os escalões etários, um pouco à semelhança do que é feito periodicamente na iniciativa “Desporto para Todos”.

O passeio de cicloturismo realizar-se-á no dia 18 de Fevereiro, com início às 9h00 horas, num percurso total de 20 quilómetros. A partida terá lugar no Centro Desportivo Olímpico, passando pela Taipa, Coloane e pelo novo campus da Universidade de Macau. Podem participar os residentes com idade compreendida entre os 12 e os 70 anos, havendo 150 vagas disponíveis.

A prova de corrida ao topo da Torre de Macau – a mais popular das actividades segundo Chao Kuok Wai – terá lugar a 25 de Fevereiro, pelas 8h30 horas, na Torre de Macau. Os participantes percorrerão um caminho de quatro quilómetros, subindo depois 61 andares, num total de 1.298 graus.

Os torneios de futebol e basquetebol são também “bastante populares” nas actividades do Ano Novo Lunar, e irão decorrer às 11h00 e 14h00, respectivamente, a cinco de Fevereiro.

No programa constam ainda actividades recreativas e desportivas para pessoas com deficiência, e também sem deficiência, agendadas para quatro de Março, das 14h00 até 18h00, no Jardim Municipal Dr. Sun Yat Sen.

As inscrições para as diversas actividades desportivas e recreativas começam a partir de hoje e prolongar-se-ão até ao final do mês.