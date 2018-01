Governo promete estar preparado para próxima época de tufões

O Governo prometeu concluir o plano de resposta a catástrofes antes da próxima época de tufões, além de aumentar a produção energética local para diminuir a dependência da China continental.

Cinco meses depois do tufão Hato ter devastado Macau e a cinco meses da próxima época de tempestades tropicais, a resposta do Governo à catástrofe esteve ontem novamente em debate na Assembleia Legislativa.

Embora a iniciativa do pró-democrata Ng Kuok Cheong incidisse na responsabilização política dos dirigentes públicos, outros deputados, incluindo Agnes Lam, preferiram olhar em frente e pedir um calendário para a implementação das medidas anti-tufão.

O Secretário para a Segurança sublinhou que “o plano de curto prazo já foi finalizado,” nomeadamente a melhoria da infraestrutura de protecção civil.

Por exemplo, acrescentou Wong Sio Chak, foram comprados mais equipamentos de comunicação por rádio para garantir que a população possa continuar a receber alertas, mesmo que a rede de telecomunicações volte a falhar.

O governante está confiante que os 20 pontos anunciados após o Hato estarão “concluídos na medida do possível na véspera” da época de tufões, que normalmente começa em Junho. “Se não for possível, vamos tomar medidas provisórias alternativas,” acrescentou, sem dar mais pormenores.

A substituição do equipamento da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) danificado pelo tufão esteve também na mira, com o deputado José Pereira Coutinho a desejar melhor sorte do que aquele “adquirido em 2010 e que depois da primeira tempestade nunca mais voltou ao funcionamento”.

Energia a gás natural

O novo director do SMG prevê que todo o equipamento, incluindo novas redes de comunicação com as autoridades de Cantão e Hong Kong, vai estar a funcionar em pleno “se calhar no segundo trimestre”.

Raymond Tam revelou ainda que já comprou um gerador para “garantir que os SMG possam continuar a funcionar normalmente” em caso de catástrofe, evitando as falhas de energia que deixaram os serviços às escuras durante o tufão Hato.

Mas Au Kam San acredita que não basta comprar geradores, tendo em conta que “não produzimos a nossa própria energia”.

Segundo dados oficiais, apenas 28 por cento da electricidade consumida em Macau no terceiro trimestre de 2017 foi produzida na cidade, com o resto importado da China continental.

Só com um aumento da produção local “podemos defender-nos melhor dessa catástrofe,” defende o deputado.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas concorda e promete “aumentar quanto possível a nossa produção local de electricidade”. Raimundo do Rosário revelou que “ainda este ano” a central eléctrica de Ka Hó vai começar a produção com gás natural.

Mas para Au Kam San, a decisão já vem tarde e lamentou a demora para começar a geração por gás natural, tendo em conta que a Sinosky assinou em 2006 um contrato para fornecer o combustível a Macau. VQ