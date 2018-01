Fringe: “Caça ao Tesouro” arranca amanhã

A 17ª edição do Festival Fringe vai começar amanhã, contando com uma cerimónia de abertura agendada para as 15h00 no edifício do Antigo Tribunal. Para o primeiro dia do certame serão apresentados três espectáculos: Niyaro: ‘Yearning for Homeland, ‘Jin-Tang’ e ‘Always in my Heart’.

O Festival Fringe está de regresso a Macau, oferecendo ao público 23 espectáculos e 10 actividades de extensão que incluem “workshops”, palestras e crítica de arte. A edição deste ano tem como tema “Caça ao Tesouro”, procurando através de diferentes formas de expressão levar o público a “deambular por recantos da cidade e assim descobrir tesouros já esquecidos”, referiu a organização.

O festival começa amanhã com o espectáculo ‘Jin-Tang’, do criador de Taiwan Ma Wei Yuan, que conta um período da história da sua família através da linguagem corporal e de instantâneos de imagens sintéticas. Segundo os criadores, o espectáculo procurará levar o público a “espreitar a anatomia mais íntima da experiência de vida de um indivíduo”, estando agendado para as 20h00 no edifício do Antigo Tribunal.

À mesma hora decorrerá ‘Niyaro: Yearning for Homeland’, que irá pautar-se pelo canto, dança e cerimónias rituais na Praia de Hac Sá. O espectáculo, que terá entrada livre, será realizado por artistas de Taiwan e irá procurar fazer uso do espaço dramático ambiental e de meios interactivos para apelar ao reconhecimento da identidade enraizada dentro de cada um. No espectáculo ‘Always in my Heart’, a protagonista irá esboçar bocados da sua vida nos bolos que cozinha e partilha com o público os diferentes “sabores da vida”.

Os três espectáculos irão pautar o arranque do Fringe e prolongar-se-ão ao longo do fim-de-semana com mais actuações. Igor e Moreno, do Reino Unido, apresentam o espectáculo ‘Idiot – Syncrasy’ e “transformam o complicado em simples”, levando elementos comuns de duas danças étnicas a um palco sem adornos para “expressar um anseio pela mais pura natureza humana”.

A ‘Unlock Dancing Plaza’, uma companhia de dança baseada em Hong Kong e várias vezes vencedora dos prémios de dança na antiga colónia britânica, alia-se ao grupo juvenil de dança japonês ‘Namstrops’ numa produção que vai desde improvisação até à exibição de força física e movimentos corporais, apresentando um programa com três diferentes peças: bolero, ‘Hurdle #3’ e ‘A Short, Thick Rainbow’.

Destaque ainda para edição deste ano de um espectáculo interactivo vindo de Portugal pelas mãos de Rita Vilhena. “Making Space” é um número de dança experimental criado pela bailarina portuguesa e permite que se veja o mundo de outra maneira: “Andar para trás pode parecer simples, mas os participantes devem desistir daquilo com que estão familiarizados, perder o medo e percorrer corajosamente o caminho para trás, modelando simultaneamente os sentidos físicos e a paisagem da cidade”, refere a organização.

O programa conta também com “On The Move”, um projecto que junta o director da Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José, Álvaro Barbosa, a dois docentes da mesma instituição de ensino superior, Nuno Soares e Carlos Caires.

As actividades de extensão do Fringe irão incluir ainda uma diversidade de palestras. A sessão de partilha sobre Festivais de Artes – “Festivais de Artes nas Cidades 2.0”, que tem lugar no dia 18 de Janeiro, pelas 19h00, no Edifício do Antigo Tribunal, irá contar com a presença de curadores de eventos de artes performativas de todo o mundo para partilharem experiências sobre os seus respectivos festivais e ambientes culturais no seu local de origem.

A sessão de partilha de administradores de artes “Administradores de Artes no Interior da China: Continuar deficiente ou Criar recursos?”, a realizar no dia 21 de Janeiro, pelas 18h00, no Village Mall, vai contar como orador convidado especial o produtor de teatro independente Yuan Hong, que irá partilhar as suas experiências em administração de artes.

Destaque também para a “Palestra Interactiva: Saiba mais Sobre o Teatro para Bebés”, apresentada pela companhia australiana Polyglot, tem lugar no dia 19 de Janeiro, pelas 19h00, no Centro de Actividades de S. Domingos, que vai procurar alargar a imaginação dos participantes em relação ao teatro para bebés, explorando o papel dos adultos no espaço dramático.

Os bilhetes para o Fringe estão disponíveis online, tal como as inscrições para as actividades de extensão do festival, que podem ser consultadas na página da internet do Instituto Cultural.