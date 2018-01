DSAT abre concurso público para gestão e exploração de seis auto-silos

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou ontem que se encontra em aberto o concurso público para a gestão e exploração de seis auto-silos. Os interessados deverão entregar as respectivas propostas à DSAT, estando o acto público marcado para dia 9 de Fevereiro às 9h30.

Segundo um comunicado da DSAT, os auto-silos em questão são: Auto-Silo Jardim Comendador Ho Yin, Auto-Silo da Rua de Malaca, Auto-Silo do Edifício Mong Sin, Auto-Silo do Edifício Mong In, Auto-Silo da Rua da Tranquilidade e Auto-Silo da Rua do Almirante Sérgio.