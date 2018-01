Condutor de autocarro preso após acidente mortal

O condutor de um autocarro da Nova Era foi detido ontem de manhã pela Polícia de Segurança Pública (PSP) após um acidente envolvendo cinco veículos que resultou na morte de uma residente de 67 anos.

A PSP disse à imprensa de língua chinesa que acredita que o condutor de 32 anos carregou no acelerador em vez do travão, causando uma colisão em cadeia com quatro automóveis privados, por volta das 9 horas.

A vítima, que ficou presa entre dois automóveis, ainda foi transportada para o hospital depois de socorrida no local do acidente, a esquina da Rua de Francisco Xavier Pereira e da Rua Fernão Mendes Pinto, mas acabou por falecer.

A colisão deixou também um condutor preso dentro do automóvel. O homem de 54 anos teve de ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros.

A PSP acrescentou que todos os condutores passaram o teste de alcoolemia. Ainda assim, o condutor da Nova Era, que obteve a licença para pesados de passageiros há apenas nove meses, foi detido e o acidente vai ser alvo de investigação.

A Nova Era emitiu um comunicado prometendo também uma investigação exaustiva à colisão, assim como uma revisão das medidas de segurança da empresa. Ainda assim, a operadora de autocarros sublinhou que o veículo tinha apenas seis anos e meio e tinha ido à inspecção no passado dia 31 de Dezembro.

A Nova Era acrescentou também que enviou representantes ao hospital para dar as condolências e oferecer assistência à família da vítima.