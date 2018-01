Aumento do subsídio de nascimento entra em vigor a 1 de Abril

O Fundo de Segurança Social vai implementar o aumento do subsídio de nascimento do regime de segurança social no próximo dia 1 de Abril. Esta medida, que havia sido anunciada nas linhas de acção governativa para este ano, vai ser discutida no Conselho Permanente de Concertação Social durante o próximo mês. Após a concordância deste organismo e a publicação do despacho do Chefe do Executivo, a medida será então implementada a 1 de Abril. Na apresentação das linhas de acção governativa para este ano, Chui Sai On tinha anunciado o aumento do subsídio de nascimento, actualmente fixado em 1.957 patacas, para cinco mil.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...