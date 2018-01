No segundo dia à frente da Universidade de Macau (UM), Yonghua Song defendeu a importância da liberdade académica como um “valor central em qualquer universidade”, lembrando que está salvaguardada nos Estados da UM. Quanto à língua portuguesa, o reitor garantiu que irá abordar a questão da comunicação neste idioma dentro da instituição.

Yonghua Song, reitor da Universidade de Macau (UM), defendeu ontem que a liberdade académica “é um valor central em qualquer universidade do mundo”. “É por isso que a liberdade académica integra os Estatutos da Universidade de Macau. Eu trabalhei durante 18 anos no Reino Unido, por isso eu compreendo a importância da liberdade académica como o caminho de desenvolvimento de uma universidade”, declarou o especialista em engenharia electrotécnica em conferência de imprensa. “Caso existam casos” de restrições à liberdade académica, “nós vamos analisar um por um”, garantiu o académico, sem deixar de acrescentar que “parece que temos aqui um problema”.

A questão da erosão da liberdade académica tem sido um problema que tem surgido com alguma frequência no seio da UM, mais recentemente com um professor de sociologia a falar publicamente sobre este assunto. Em Junho do ano passado, Hao Zhidong, que estava prestes a reformar-se, afirmou, em entrevista ao canal inglês da TDM, que “a liberdade académica está a encolher”. Entre outros indicadores, o sociológico apontou a não renovação do contrato de Bill Chou, após lhe ter sido instaurado um processo disciplinar um mês depois daquele professor se ter tornado membro da Associação Novo Macau.

Naquele que foi o seu segundo dia a liderar a instituição de ensino superior, Yonghua Song garantiu que irá abordar a questão da comunicação da universidade com o exterior em língua portuguesa. “Vou analisar esta questão e encontrar uma forma de tornar a comunicação em português mais eficiente”, frisou o académico que, contudo, disse precisar de tempo para se inteirar do estado actual da universidade.

Instado a comentar as declarações de Inocência Mata, antiga sub-directora do Departamento de Português da UM, que disse a este jornal que “para a Universidade de Macau o português não existe”, Song disse não estar a par deste assunto. Porém, afirmou estar ciente da “decisão conjunta dos governos Central e da RAEM de criar em Macau uma plataforma para a China e os países de língua portuguesa”.

Sobre a situação actual do Departamento de Português, o reitor apenas disse que se iria encontrar hoje com os responsáveis da Faculdade de Artes e Humanidades. “O meu trabalho nas próximas semanas ou meses é na verdade andar aqui à volta, falar com as pessoas, quer sejam directores, professores, estudantes ou funcionários para perceber estas questões”, explicou.

Yonghua Song disse ainda que a área da energia e da electrotécnica, campo no qual é especialista, será um dos seus principais focos no futuro tendo em conta que Macau está actualmente a desenvolver-se no caminho de uma cidade inteligente. Porém, ressalvou, esta não será a sua única preocupação tendo em conta que a instituição que dirige é uma “universidade abrangente com várias áreas de investigação”.