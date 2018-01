Temperaturas baixas fizeram uma vítima mortal

Os Serviços de Saúde registaram ontem uma vítima mortal devido às temperaturas baixas que se fizeram sentir no território. A mulher, idosa, deu entrada no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Foi ainda registado um segundo caso de hipotermia, também numa mulher, que teve necessidade de ser internada para observação.

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos revelou que a temperatura, nos próximos dias, deverá manter-se num nível baixo.

Em comunicado, os Serviços de Saúde apelam aos cidadãos, especialmente aos idosos e às pessoas portadoras de doenças crónicas, para se prevenirem contra a hipotermia, prestando particular atenção ao uso de roupas adequadas contra o frio, bem como apelam aos indivíduos ou às entidades responsáveis pelos cuidados dos idosos e doentes com doenças crónicas que devem aplicar as medidas adequadas de prevenção e cuidados.