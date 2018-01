Paris e Pequim cooperam na área da inteligência artificial

O Presidente francês, Emmanuel Macron, destacou a importância do reforço da cooperação entre França e China, no sector da inteligência artificial (IA), no segundo dia da sua visita oficial.

Macron interveio num fórum sino-francês sobre IA e presidiu à assinatura de vários acordos de cooperação tecnológica e comercial.

A IA é “uma espécie de matriz que irriga numerosos sectores económicos e que vai transformar sectores inteiros da nossa actividade económica”, afirmou o presidente francês, no encerramento do fórum.

O evento reuniu investigadores, académicos, executivos e profissionais de ambos os países, no distrito financeiro de Pequim, visando estabelecer intercâmbios e cooperação naquele sector.

Macron reconheceu que a China tem “uma vantagem extrema” no desenvolvimento da IA, devido ao seu “imenso mercado doméstico”.

“Alegra-me que no conjunto dos diferentes sectores académicos e económicos deste sector possamos abrir um campo de cooperação novo”, assinalou Macron.

O líder francês ressalvou que a IA deve ser usada para o “equilíbrio e desenvolvimento da sociedade”.

O líder francês encerra hoje a sua primeira visita oficial à China, com uma discussão sobre as alterações climáticas.