Governo não convence deputados quanto ao aumento das tarifas de autocarros

A proposta de aumento da tarifa dos autocarros esteve ontem em discussão na Assembleia Legislativa através de um debate lançado pela deputada Ella Lei. Numa voz uníssona, os deputados questionaram os motivos do aumento, instando o Governo a revelar as razões que o justificam. Raimundo do Rosário não virou o “peito às balas”, recordando que se trata de um aumento muito baixo, e que não foi feito nenhum reajustamento na última década.

Pedro André Santos

O Governo não tem tido vida fácil desde que foi anunciado o aumento das tarifas dos autocarros, tendo o assunto levantando várias vozes que se mostraram contra a medida. Ella Lei lançou o debate na Assembleia Legislativa lembrando que as tarifas dos autocarros têm a ver com a vida da população, sendo que a proposta de aumento por parte do Executivo “não pode apenas assentar no alívio do orçamento do respectivo público”. A deputada sublinhou ser “necessário considerar as influências” que esta proposta terá na vida dos cidadãos, especialmente no que diz respeito à “política de primazia dos transportes públicos”.

Apesar de não colocarem propriamente em causa os valores, os deputados consideram por sua vez que houve alguma falta de transparência em termos da razoabilidade do aumento e respectivo mecanismo de fiscalização. “Não houve uma explicação muito clara, daí que é difícil ao público conhecer detalhes. Creio que o Governo deve rever a proposta, não teve em consideração coisas específicas, como os benefícios para pessoas com deficiências e os idosos. Será que o Governo entende que há falta de dinheiro e o público precisa de pagar mais? Há que ter em conta o aumento das despesas para suportar”, sublinhou Ella Lei.

O deputado Ho Ion Sang falou em “reacção tão forte da sociedade” aquando do anúncio dos aumentos que, na sua opinião, “são difíceis de explicar”, algo que também foi destacado por parte da Song Pek Kei, que “disparou” uma série de questões ao Secretário para os Transportes e Obras Públicas. “Será que foi por causa de uma questão de orçamento e por isso há que aumentar as tarifas dos autocarros? Será que é porque as companhias de autocarros pretendem aumentar o salário do pessoal? Ou será que têm outras razões para justificar este aumento? Olhando para a situação de muitos serviços públicos esta despesa envolve um montante significativo, para o público acho que o aumento não é justo”, sublinhou a deputada.

Raimundo do Rosário recordou que as concessionárias gastam mensalmente 110 milhões de patacas, sendo que o Governo suporta 72% desse valor e 28% vem do dinheiro obtido com as tarifas. O Secretário para os Transportes e Obras Públicas lembrou também que os valores não foram alterados nos últimos 10 anos, e que o aumento sugerido “não vai afectar nada”, acrescentando ainda que a maior parte da população recorre à utilização dos passes para viajar de autocarro.

O governante garantiu ainda que o Executivo “tem vindo a cuidar das camadas mais fragilizadas” da população, mostrando abertura para considerar mais medidas que beneficiem sobretudo os idosos.

Na sua intervenção, Agnes Lam Iok Fong considerou que a proposta aparenta ter sido por “iniciativa própria” do Executivo, e que Raimundo do Rosário “não é nenhum santo” para propor o aumento com a justificação de que não foi feito nenhum ajustamento nos últimos dez anos. Uma opinião também partilhada por Au Kam San, que não ficou convencido com a justificação de Raimundo do Rosário. “O Secretário tem salientado o aumento das tarifas nos últimos dez anos… será uma justificação razoável? Quanto dinheiro vai poupar o Governo com este aumento?”, questionou.

A deputada Agnes Lam foi mais longe e considerou que o Governo deveria ter tido outra postura relativamente à divulgação do assunto. “Se calhar sou burra porque não percebo as justificações para o aumento. O Governo deve reunir com os jornalistas para divulgar as informações à sociedade. É uma opção do Governo fazer algo, sim, mas devem ser explicados os fundamentos e razões, caso contrário as pessoas vão pensar desta maneira: será que nós, na população, somos todos burros?”, disse.

A questão dos idosos foi também abordada durante a sessão plenária. O deputado Zheng Anting mostrou-se de acordo com a diferenciação dos valores aplicados no aumento para residentes e não residentes, mas considera que deveria haver uma isenção para a população idosa “durante todas as horas do dia”, exigindo ainda ao Governo que melhore os serviços como forma de justificação. “O aumento deve trazer também melhorias nos serviços, as pessoas pagam mais mas o serviço não é melhorado. Se não há diferenças na melhoria, e tendo como explicação o facto de os valores não serem ajustados há 10 anos, os residentes não estão dispostos [a aceitar a proposta]”, sublinhou.

Relativamente a estas questões, Raimundo do Rosário considera que ao longo dos últimos tempos tem havido “progressos e melhorias”, garantindo que irá manter-se disponível para abordar discussões sobre o assunto. “Neste hemiciclo já referi que as coisas não foram actualizadas nos últimos dez anos, ou fazemos alguma coisa ou não fazemos nada. Entendo que deve ser actualizado [tarifas] e vou enfrentar as questões, não vou fugir”, frisou.

Lam Hin San, director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), teve também várias intervenções ao longo da sessão plenária. Entre as várias questões lançadas pelos deputados o director da DSAT destacou o aumento do volume de passageiros, o que nem sempre facilita a gestão. “A procura era de 320 mil pessoas e passou para 580 mil. Temos também de ter conta o percurso feito em média: era de cinco a seis quilómetros e, hoje, 10 quilómetros é o percurso mínimo que cada um dos passageiros faz. É uma grande pressão para os serviços de autocarros”, frisou.

Na segunda parte do debate os deputados – alguns pela segunda vez – tiveram a oportunidade de recolocar as mesmas questões a Raimundo do Rosário, embora de forma mais elaborada. No entanto, o Secretário para os Transportes e Obras Públicas optou por não fazer mais comentários, terminando assim a sessão plenária.