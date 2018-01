Fundo de Garantia de Depósitos deverá ter disponíveis quase 490 milhões de patacas até ao final do ano

A proposta de lei do Regime de Garantia de Depósitos reuniu consenso entre Governo, sector bancário e 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. O deputado Ho Ion Sang afirmou ontem que o montante do Fundo de Garantia de Depósito deverá ter disponíveis 486 milhões de patacas no final de 2018 e pondera um estudo sobre a redução das taxas de contribuições.

Joana Figueira

O Governo prevê que o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) venha a ter disponíveis 486 milhões de patacas no final deste ano. De acordo a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que está actualmente a analisar e a discutir a proposta de lei sobre o Regime de Garantia de Depósitos, o Executivo considera “estudar a redução da percentagem das contribuições para o fundo”, já que o valor previsto para o final de 2018 ultrapassa a dimensão de 410 milhões de patacas do FGD.

“O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, disse na apresentação da proposta de lei, que até Outubro de 2017, o valor dos depósitos dos clientes das instituições participantes no Regime de Garantia de Depósito é cerca de 822,2 mil milhões de patacas, com os depósitos qualificados para garantia de cerca de 153,3 mil milhões”, disse o presidente da comissão, Ho Ion Sang.

O montante total do fundo inclui uma dotação inicial de 150 milhões por parte do Governo, mas também da contribuição obrigatória anual dos bancos participantes a calcular com base numa determinada percentagem sobre o valor total dos depósitos garantidos.

Todos os bancos autorizados a exercer atividade em Macau – com excepção dos ‘offshore’ – e a Caixa Económica Postal são obrigados a participar no Regime de Garantia de Depósitos, cuja gestão e financiamento é da competência do FGD, apoiado técnica e administrativamente pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

De acordo com Ho Ion Sang, que falou ontem aos jornalistas após uma reunião da comissão, o FGD tem actualmente disponíveis 410 milhões de patacas, sendo que os cálculos do Executivo mostram que serão aditados 76 milhões este ano e, portanto, o valor crescerá para os 486 milhões de patacas. O deputado indicou que aquele número ultrapassará o limite máximo do FGD, fixado nos 490 milhões de patacas.

Por isto, apesar de ontem ter garantido que “a percentagem das contribuições não vai sofrer qualquer alteração”, o Governo pondera realizar um estudo sobre a possível redução ou exclusão da percentagem das contribuições destinadas ao fundo. Não terá início antes do dia 15 de Novembro deste ano, uma vez que as instituições bancárias reportam os números anuais à AMCM até àquele dia.

O CONSENSO

A proposta de lei do Regime de Garantia de Depósitos reuniu consenso: Governo, 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, AMCM e Associação de Bancos de Macau concordaram com a alteração ao regime, que prevê mexidas nos critérios a observar no valor da compensação a pagar em caso de ser accionada a garantia dos depósitos bancários, nomeadamente excluindo a dedução de dívidas.

“Em 18 de Dezembro de 2014 foi enviado um ofício à Associação dos Bancos de Macau afirmando que vai substituir o ‘full netting approach’ pelo ‘cross payout approach’. A associação respondeu a essa consulta da AMCM em 3 de Fevereiro de 2015, dizendo que apoia a iniciativa porque vai elevar a eficácia da compensação”, referiu Ho Ion Sang.

A garantia é accionada oficiosamente pelo FGD quando o Chefe do Executivo aprovar uma deliberação do Conselho de Administração da AMCM que considere que a entidade participante não tem ou revela não ter a possibilidade de reembolsar os respetivos depositantes, ou quando for declarada a falência por sentença judicial. O actual regime prevê um limite máximo de reembolso de 500 mil patacas a cada depositante e por banco.

O Governo propõe no documento que, para efeitos de cálculo de compensação, “seja alterado o método actualmente adoptado de ‘Full Netting Approach’, no qual se procede ao desconto do débito dos depositantes, para o método de ‘Gross Payout Approach’, no qual se procede ao desconto do débito dos depositantes, junto das respectivas entidades participantes”.

“Verificámos que essa alteração, ou essa solução, está ajustada à realidade de Macau”, disse Ho Ion Sang.