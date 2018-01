Estilista macaense Nuno Lopes regressa às passarelas de Londres

O estilista macaense Nuno Lopes de Oliveira está a preparar uma nova colecção para desfilar na Semana de Moda em Londres, que irá ter lugar de 16 a 20 de Fevereiro. Ao contrário do ano passado, Nuno Lopes irá incluir também alguns conjuntos virados para o público feminino, segundo revelou o estilista ao PONTO FINAL.

Pedro André Santos

Com apenas 15 anos de idade, Nuno Lopes aventurou-se além-fronteiras e foi estudar para Londres, cidade onde encontrou no design de moda a sua vocação. Alcançou a proeza de se tornar no primeiro macaense a apresentar uma colecção na Semana de Moda de Londres no ano passado, e este ano irá repetir o feito com uma nova colecção. “Os novos trabalhos serão revelados na Semana de Moda de Londres, depois irei levá-los para desfiles na China e em Macau. Será uma colecção com cerca de 20 a 30 conjuntos que desta vez irão contar com trabalhos para senhoras, o que será uma novidade em comparação com o ano passado”, revelou o estilista em entrevista ao PONTO FINAL.

Segundo Nuno Lopes, a criação de peças para o público feminino surgiu após vários pedidos de clientes, havendo trabalhos que revelam a sua “imagem de marca”, como também outros que seguem “uma via mais comercial” para apelar assim aos diferentes gostos.

Em relação ao que irá apresentar na capital inglesa, Nuno Lopes referiu que se inspirou no planeta Saturno e astronomia em geral, algo que o fascina já desde a infância. “Vi um documentário sobre o planeta Saturno e descobri que ao invés da chuva normal, por vezes choviam diamantes devido às condições atmosféricas do planeta, e isso inspirou logo o título de ‘Chuva de Diamantes’ para a minha colecção”, disse o estilista, que foi também buscar ideias ao Hollywood antigo e filmes de ficção científica para as suas criações.

No entanto, Nuno Lopes não esquece as suas raízes, contando sempre com muitos elementos relacionados com Macau nas suas criações, especialmente o “glitz e glamour” que pontificam na cidade e se reflectem nos tons em ouro das suas produções. “Cresci em Macau e tive a oportunidade de ver o território passar de um local calmo e pacífico para uma cidade cheia de luzes e muito brilhante. Só depois de ter saído do território para viver em Londres é que comecei a dar o devido valor à beleza que Macau tem”. Desta forma, os tons dourados acabam por se evidenciar também nas criações do estilista, bem como a própria cultura e histórica que tornam Macau uma cidade única.

Ter sido o primeiro macaense a integrar o elenco de estilistas da Semana de Moda de Londres no ano passado foi o culminar de um ano muito especial para Nuno Lopes, contribuindo para começar a ganhar o seu espaço a nível local. “A indústria da moda em Londres é muito vibrante e repleta de maturidade, existem muitas plataformas por parte de diferentes organizadores para os designers terem a oportunidade de mostrar os seus trabalhos e serem reconhecidos”, enalteceu Nuno Lopes.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre projectos futuros, Nuno Lopes não quis levantar muito o véu, referindo apenas que tem algumas ideias em perspectiva que irão “beneficiar Macau” a nível cultural. “Como sempre disse, a riqueza de um território não é apenas determinada pela sua economia, mas também pela sua cultura”, sublinhou.

Ainda relativamente à indústria local, Nuno Lopes considera que por vezes não é feita a devida promoção em prol dos estilistas locais, havendo entidades que preferem dar apoio a marcas internacionais. “Não quero citar nomes, mas uma companhia que gera milhões realizou um evento denominado ‘Macau Fashion Week’ e não colocou os designers locais em destaque, demonstrando que esteve a aproveitar-se da criatividade das pessoas do território e do próprio nome de Macau”, lamentou.

Nuno Lopes não tem dúvidas que existem designers locais com qualidade, apesar de sentirem algumas lacunas em termos de criatividade. “Isto acontece porque não existe um ambiente que estimule o desenvolvimento dos estilistas em Macau para que possam crescer. Tal obriga a que muitas vezes tenham que sair do território por falta da capacidade de Macau em estimular a sua aprendizagem. O Governo parece apenas favorecer os designs comerciais e que geram mais rendimentos em detrimento de arriscar um pouco mais, acabando por de certa forma forçar quem trabalha em Macau a ajustar-se a esses requerimentos”, concluiu Nuno Lopes.

Depois do desfile na Semana de Moda de Londres está em agenda a apresentação dos trabalhos em Macau e Shenzhen durante a primeira metade do ano.