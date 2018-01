“Esquemas de Macau” geram perdas de 9,2 milhões de patacas na Malásia

No ano passado foram registados um total de 134 casos relacionados com os “esquemas de Macau” no estado malaio de Kedah, segundo avança a imprensa local. De acordo com dados oficiais do Departamento de Investigação de Crime Comercial de Kedah, as vítimas destes casos perderam cerca de 4,6 milhões de ringgits (mais de 9,2 milhões de patacas). Os autores do crime escolheram principalmente residentes locais, sendo que do número total de vítimas, 93 eram malaias, 34 chinesas e sete casos envolveram cidadãos indianos.

As autoridades malaias detiveram 63 pessoas que estavam envolvidas neste tipo de esquema no ano passado e outras quatro este ano. Desde Dezembro do ano passado até ontem, a polícia de Kedah recebeu 18 queixas de fraude. Destas vítimas, 15 ainda não tinham feito qualquer transferência bancária antes de contactar as autoridades. Porém, três mulheres perderam um total de 32 mil ringgits (cerca de 64 mil patacas) ao acatarem os pedidos dos criminosos.

Nos “esquemas de Macau”, que são na prática fraudes telefónicas, os criminosos contactam as vítimas utilizando um ‘voice over internet protocol’ e fazendo-se passar por agentes da polícia ou funcionários de bancos. Este tipo de esquema tem sido praticados em vários países asiáticos nos últimos anos mas, apesar do nome, estes não parecem ter atingido o território. Segundo explicou o então presidente da Interpol, Khoo Boon Hui, em 2002, “o esquema aparentemente teve origem em Macau e foi operado a partir de outros países como o Camboja, Indonésia, Filipinas e Tailândia, reduzindo significativamente o risco de [os criminosos] serem detectados e acusados”.